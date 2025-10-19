Izrael identifikoval jedno ze dvou těl předaných v sobotu Hamásem

Izrael v neděli identifikoval jedno ze dvou těl, které v sobotu předali prostřednictvím Červeného kříže zástupci teroristického hnutí Hamás. Pozůstatky patří rukojmímu Ronenu Engelovi, informoval web Times of Israel. Totožnost druhého těla izraelští forenzní experti prověřují.
Čtyřiapadesátiletý Engel byl unesen ze svého domu a zavražděn 7. října 2023 při teroristickém útoku ozbrojenců Hamásu na kibuc Nir Oz. Za mrtvého byl oficiálně prohlášen 1. prosince téhož roku, píše Times of Israel.
Uneseny byly i jeho dvě dcery spolu s manželkou, které ale teroristé propustili po 52 dnech zajetí při první dohodě o příměří uzavřené mezi Izraelem a Hamásem v listopadu 2023, píše agentura AFP.
Izraelská armáda uvedla, že informovala Engelovu rodinu o návratu pozůstatků do Izraele, což v tiskovém prohlášení potvrdil i úřad premiéra Benjamina Netanjahua.
Pokud forenzní ústav potvrdí i totožnost druhé oběti jako izraelského rukojmí, zůstane na palestinském území podle Izraele ještě šestnáct mrtvých rukojmí z celkem 28 těl, která Hamás zadržoval před uzavřením příměří 10. října. Podle podmínek příměří měl Hamás nejpozději do 13. října propustit všechny živé a navrátit všechny mrtvé rukojmí.