Izrael převzal další tělo, které podle Hamásu patří izraelskému rukojmímu

Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmí, které krátce před tím jeho pracovníkům předalo teroristické hnutí Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelské úřady nyní pozůstatky podrobí forenzní analýze, aby ověřily jejich pravost, informovaly tiskové agentury.
Hamás tak tento týden na základě dohody o příměří předal Izraeli jedenáct těl, která podle hnutí patřila lidem uneseným při útoku, jenž před dvěma lety vyvolal izraelskou odvetu. Izrael tvrdí, že jedno z předchozích deseti těl žádnému z rukojmích nepatří. Identitu dosud poslední předané oběti Hamásu budou zkoumat experti ze střediska forenzní medicíny izraelského ministerstva zdravotnictví. Pokud se potvrdí, že tělo patří rukojmímu, poté jej úřady předají rodině.
V takovém případě bude v Pásmu Gazy zůstávat ještě osmnáct těl unesených Izraelců. Hamás přitom již v týdnu tvrdil, že předal všechna těla.
Hnutí se k propuštění žijících rukojmích a předání všech těl zavázalo v dohodě o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po podpisu dohody začalo před týdnem v Pásmu Gazy platit křehké příměří. Podle Trumpa však izraelští vojáci mohou opět zahájit boje proti Hamásu, pokud skupina nedodrží podmínky stanovené úmluvou.