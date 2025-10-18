Izrael převzal další tělo, které podle Hamásu patří izraelskému rukojmímu


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmí, které krátce před tím jeho pracovníkům předalo teroristické hnutí Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelské úřady nyní pozůstatky podrobí forenzní analýze, aby ověřily jejich pravost, informovaly tiskové agentury.

Hamás tak tento týden na základě dohody o příměří předal Izraeli jedenáct těl, která podle hnutí patřila lidem uneseným při útoku, jenž před dvěma lety vyvolal izraelskou odvetu. Izrael tvrdí, že jedno z předchozích deseti těl žádnému z rukojmích nepatří. Identitu dosud poslední předané oběti Hamásu budou zkoumat experti ze střediska forenzní medicíny izraelského ministerstva zdravotnictví. Pokud se potvrdí, že tělo patří rukojmímu, poté jej úřady předají rodině.

Izrael identifikoval další těla rukojmí. Jedno patří ženě
Pohřeb Daniela Šimona Pereze, jehož tělo vrátil Hamás tento týden Izraeli

V takovém případě bude v Pásmu Gazy zůstávat ještě osmnáct těl unesených Izraelců. Hamás přitom již v týdnu tvrdil, že předal všechna těla.

Hnutí se k propuštění žijících rukojmích a předání všech těl zavázalo v dohodě o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po podpisu dohody začalo před týdnem v Pásmu Gazy platit křehké příměří. Podle Trumpa však izraelští vojáci mohou opět zahájit boje proti Hamásu, pokud skupina nedodrží podmínky stanovené úmluvou.

Izraelská vláda schválila dohodu o příměří
Pohled na Gaza City

Výběr redakce

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

16. 10. 2025Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Nejen verbuňk, ale i tramping. Česko rozšířilo možnosti kulturního dědictví

Nejen verbuňk, ale i tramping. Česko rozšířilo možnosti kulturního dědictví

před 8 hhodinami
Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Trump přijme Zelenského

Trump přijme Zelenského

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael převzal další tělo, které podle Hamásu patří izraelskému rukojmímu

Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmí, které krátce před tím jeho pracovníkům předalo teroristické hnutí Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelské úřady nyní pozůstatky podrobí forenzní analýze, aby ověřily jejich pravost, informovaly tiskové agentury.
před 56 mminutami

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem za produktivní. Hovořili spolu mimo jiné o protivzdušné obraně a bezpečnostních zárukách pro Kyjev. Ukrajina po USA žádala také střely dlouhého doletu Tomahawk, o nich je podle ukrajinského prezidenta potřeba dále jednat. „Sázíme na to, že Trump donutí (ruského vládce Vladimira) Putina válku ukončit,“ sdělil také Zelenskyj, který po jednání podle ukrajinských zdrojů telefonicky hovořil s evropskými lídry.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Pákistán porušil příměří, tvrdí Taliban. Afghánistán chystá odpověď

Pákistán svými údery porušil příměří, uvedli podle agentury AFP zástupci Talibanu. Na bombardování příhraniční oblasti se Afghánistán chystá odpovědět. Afghánští lékaři tvrdí, že při pákistánských úderech zahynulo nejméně deset lidí. Agentura Reuters dříve uvedla, že se obě země shodly na prodloužení 48hodinového příměří, které původně mělo skončit v pátek odpoledne středoevropského času (SELČ). Nové příměří mělo trvat do setkání delegací států v katarském Dauhá.
před 3 hhodinami

Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

Americká armáda podnikla v Karibiku úder proti ponorce, která prý sloužila k přepravě drog, řekl americký prezident Donald Trump, čímž potvrdil předchozí informace médií. Agentura Reuters uvedla, že dva členové posádky útok přežili a dva zahynuli. O více přeživších informuje také AP. Obě agentury citují nejmenované zdroje. Přeživší mělo zajmout americké námořnictvo. To však Trump nepotvrdil.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

„Neměli je propouštět.“ Izraelci na návrat palestinských vězňů reagují smíšeně

Týden od začátku příměří v Pásmu Gazy přetrvávají spory o předávání těl mrtvých Izraelců teroristickým hnutím Hamás. To propustilo všechna živá rukojmí a Izrael zase stovky palestinských vězňů. Jsou mezi nimi vrazi a teroristi, které teď v Gaze a na Západním břehu oslavují. Izraelská veřejnost to přijímá se smíšenými pocity. Někteří se obávají, že mezi Palestinci se zafixuje rovnice, že vraždění a únosy Izraelců z předloňského 7. října se vyplatily. Jiní zastávají názor, že izraelská rukojmí měla být propuštěna za každou cenu.
před 5 hhodinami

Mezinárodní námořní organizace odložila návrh na snížení emisí

Členské státy Mezinárodní námořní organizace (IMO) v pátek rozhodly o ročním odkladu rámcového návrhu, jehož cílem je snížit celosvětové emise skleníkových plynů v mezinárodní námořní dopravě. Proti návrhu dlouhodobě vystupoval americký prezident Donald Trump. Agentura Reuters uvedla, že odklad návrhu je porážkou mimo jiné pro Evropskou unii.
před 5 hhodinami

Tomahawky by mohly zásadně snížit výkon ruské ekonomiky, míní Kopečný

Pokud by americký prezident Donald Trump dodal Kyjevu pár desítek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, mohlo by to zásadním způsobem snížit výkon ruské ekonomiky, míní vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. „A to tím, že se zničí několik dalších desítek rafinérií v Rusku,“ objasnil v Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč. USA podle Kopečného mají vůli střely Ukrajině poskytnout. Co však trápí nejen Spojené státy, ale i Evropu, je, že v momentě, kdy se konečně naskytne politická vůle, zjistíme, že nevíme, jak danou věc udělat, případně v jakém počtu zbraně dodat, myslí si.
před 6 hhodinami

Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

Někdejší bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton před soudem odmítl obvinění z nezákonného nakládání s tajnými dokumenty. Informuje o tom agentura Reuters. Stanice CNN poznamenala, že Bolton, někdejší Trumpův spojenec a jeho nynější kritik, se stal třetím Trumpovým politickým sokem, který byl během necelého měsíce obviněn. Bolton obžalobu proti sobě označil za zneužití moci.
16. 10. 2025Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...