Hamás je výrazně oslaben, smrt Sinvára může zastavit válku, míní experti

18. 10. 2024 Aktualizováno před 31 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24 , Times of Israel

Podle bezpečnostního analytika Otakara Foltýna Hamás už zdaleka není tak silný, jako byl loni 7. října, kdy spustil útok na židovský stát. „Izraelská armáda po vojenské stránce bojovou sílu Hamásu do značné míry už eliminovala. Je to ale velká psychologická rána. Sinvár se ukrýval, nemohl být efektivním velitelem, Hamás dokáže fungovat i bez něj, ale funguje čím dál hůře, protože izraelská armáda vojenské kapacity Hamásu efektivně ničí,“ podotkl expert.

Jeruzalém konflikt bezprostředně po smrti šéfa Hamásu ukončit nechce s tím, že pokračuje hon na Sinvárova bratra a vojenské velitele teroristické skupiny. „Nejde o konec války v Gaze, je to ale začátek konce. Pro obyvatele Gazy mám jednoduchou zprávu: Válka může skončit zítra. Skončí, jakmile se Hamás vzdá a propustí naše rukojmí,“ zdůraznil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

„Hamás toho (velkého počtu civilních obětí) ale velmi dobře využíval mediálními a psychologickými operacemi, kdy se snaží své zločinné operace, ať už unášení rukojmí nebo zavlečení vlastní populace do konfliktu, házet na Izrael, po téhle rovině dodnes neúspěšný není. Je to jediný způsob, jak může dosáhnout alespoň části svých cílů,“ soudí Foltýn.

Dalším cílem Jeruzaléma by podle Bumbálka mohlo být právě zbavit Hamás administrativní kontroly nad enklávou. Smrt Sinvára může také otevřít cestu k jednáním o propuštění rukojmí, myslí si diplomat. „Podle pozorovatelů bylo jen otázkou času, kdy se podaří Sinvára eliminovat. Bylo spíš překvapením, jak dlouho se mu dařilo skrývat,“ konstatoval Bumbálek.

O oslabení palestinské skupiny mluví i další znalci poměrů. „V tuhle chvíli byla vojenská síla Hamásu v Pásmu Gazy značným způsobem podlomena. Hamás tam již není kompaktní vojenskou silou. Nadále ale funguje, existuje a má kontrolu nad civilní populací, což mu umožňuje profitovat z humanitární pomoci, která do Pásma Gazy proudí, získávat finanční prostředky a udržovat civilní obyvatelstvo v jisté míře závislosti,“ upozornil zástupce velvyslankyně České republiky v Izraeli Cyril Bumbálek.

Šance pro zastavení války

Smrt lídra Hamás ještě více zatlačí do defenzivy, myslí si i bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. Otázkou podle něj zůstává, zda měl Sinvár určeného nástupce, který by byl schopen „zdevastovanou organizaci“ dál řídit. „V následujících dnech to bude určitě situace, která bude šancí pro zastavení války, pro obnovení vyjednávání a vysvobození zbytku rukojmí,“ míní Šedivý.

Je ale skeptický k tomu, že by se všichni bojovníci Hamásu nyní vzdali a ukončili boje. Pořád tam bude skupina lidí, kteří budou chtít válčit do posledního okamžiku. Myslím, že intenzita (izraelské operace v Pásmu Gazy) se ale sníží,“ prohlásil Šedivý.