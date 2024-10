Izraelská média tvrdí, že vůdce Hamásu Sinvár je po smrti

Sinvár je považován za strůjce teroristického útoku na Izrael z loňského 7. října, kterým začala nynější válka v Pásmu Gazy. Sinvár vedení Hamásu převzal poté, co v červenci při výbuchu v Íránu, který je připisován židovského státu, zahynul předchozí vůdce hnutí Ismáíl Haníja.

Minulý týden zmocněnec Bílého domu pro Blízký východ Brett McGurk uváděl, že podle amerických poznatků je Sinvár živý, pravděpodobně se ukrývá v tunelech pod Pásmem Gazy a má sebou skupinu rukojmí unesených teroristy 7. října.

Podle armády však v budově, kde byla zmíněná skupina členů Hamásu zlikvidována, žádní rukojmí nebyli.

Kalhousová: Izrael potřebuje „vítězné foto“

„Měsíce se spekuluje o tom, že Izrael potřebuje to ‚vítězné foto‘, něco, co mu umožní odejít z Gazy se vztyčenou hlavou. Smrt Sinvára to splňuje, nic víc už asi nemůže být,“ poznamenala ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová. Přesto je podle ní těžké spekulovat, co to bude znamenat pro válku.

„Nevím, jestli političtí představitelé Izraele jsou připraveni válku v Gaze ukončit,“ připouští. „Nevím, jestli nebudou dále tvrdit, že Hamás stále není zničen a je potřeba dostat ven rukojmí skrz vojenský tlak,“ doplňuje. Každopádně by Sinvárova smrt rozvířila debatu v Izraeli, co dále s Gazou, míní Kalhousová.

„Sinvár je symbolem a lídrem Hamásu. Hnutí je již velmi oslabeno, ale stále mělo lídra. Většina ostatních velkých jmen je již po smrti – pokud by byl mrtvý i Sinvár, znamenalo by to velkou ránu. Největší otázkou je, kdo by nahradil Sinvára ve vyjednávání s Izraelem,“ upozorňuje.

Hamás se Sinvárem cílem Izraele

Na začátku října izraelská armáda oznámila, že na severu Pásma Gazy v létě zabila pravou ruku Sinvára a šéfa tamní správy Rúhího Muštahu. Stalo se tak při leteckém úderu na jeden z tunelů, jejichž síť v oblasti Hamás v minulých letech vybudoval.

Při útoku z loňského 7. října teroristé zavraždili na dvanáct set lidí a dalších 250 bylo uneseno. V reakci na to izraelští představitelé zahájili vojenskou operaci v oblasti Pásma Gazy s cílem zničit vojenské kapacity Hamásu. Cílem armády je i samotný Sinvár.

Od loňského října v Pásmu Gazy zemřelo kvůli válce přes 42 tisíc lidí, tvrdí místní úřady, které kontroluje Hamás. Údaj nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.