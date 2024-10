Gruzínská volební komise přepočítá část hlasů

Zurabišviliová v neděli prohlásila, že Gruzie se stala obětí „ruské speciální operace“ a později agentuře Reuters řekla, že Gruzínský sen získal jen kolem 40 procent hlasů. To je údaj, který víceméně odpovídá dvěma odhadům zveřejněným po volbách, podle nichž většinu křesel v parlamentu získala opozice, napsal Reuters.

Opoziční strany podle AFP označily výsledky za zmanipulované ve prospěch Gruzínského snu a prohlásily, že do nového parlamentu nevstoupí. Podle AFP žádají nové hlasování pod mezinárodním dohledem.

„Nejsme Rusko.“ Tisíce Gruzínců po volbách vyšly do ulic

„Blahopřeji vám, že jste hlasovali pro mír,“ řekl v úterý v Tbilisi šéf maďarské vlády a prohlásil, že Gruzínci nedopustili, aby se jejich země stala tím, co nazval „druhou Ukrajinou“.

Do této situace přicestoval v pondělí odpoledne do kavkazské země maďarský premiér Viktor Orbán v doprovodu svých ministrů zahraničí a financí Pétera Szijjárta a Mihályho Vargy.

Maďarsko je v současné době předsednickou zemí EU a šéf unijní diplomacie Josep Borell v pondělí uvedl, že Orbán nebude v Gruzii reprezentovat Evropskou unii.

Podobně Brusel reagoval na Orbánovy červencové cesty do Ruska a do Číny, které premiér podnikl krátce poté, co se Budapešť ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Maďarsko pod Orbánovým vedením udržuje vztahy s Moskvou navzdory ruské invazi na Ukrajinu, kterou Západ odsoudil a na Rusko uvalil sankce.