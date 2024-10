Chceme do EU, tvrdí premiér Gruzie po sporných volbách

Integrace Gruzie do Evropské unie zůstává pro Tbilisi prioritou, prohlásil gruzínský premiér Irakli Kobachidze z vládní strany Gruzínský sen. Ta podle oficiálních výsledků zvítězila v sobotních volbách. Opozice a prezidentka Salome Zurabišviliová volby zpochybnily a odmítají je uznat. Pochybnosti o regulérnosti hlasování mají i mezinárodní pozorovatelé. Zemi zřejmě čekají masivní protesty.

„Naší hlavní prioritou v zahraniční politice je přirozeně evropská integrace. Bude učiněno vše pro plnou integraci Gruzie do EU do roku 2030,“ zdůraznil Kobachidze a zároveň prohlásil, že očekává „restart vztahů“ s Bruselem. Jeho kabinet přitom mluví i o spolupráci s Ruskem, které od roku 2008 okupuje pětinu země.

Ústřední volební komise o víkendu oznámila, že ve volbách zvítězil s přibližně 54 procenty hlasů Gruzínský sen. Opozice odmítá výsledky uznat a stejný postoj zaujímá i proevropská prezidentka Zurabišviliová. „Jako poslední nezávislá autorita v této zemi musím jasně prohlásit, že tyto volby neuznávám. Uznání těchto voleb by se rovnalo legitimizaci ruského převzetí Gruzie,“ konstatovala hlava státu.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondělí podle agentury TASS odmítl, že by se Rusko do gruzínských voleb vměšovalo, a naopak prohlásil, že Gruzii se snaží destabilizovat „množství sil z evropských zemí“.

Orbánova návštěva

Do země má přijet maďarský premiér Viktor Orbán, aby podle AFP podpořil Gruzínský sen. Očekává se, že v Gruzii zůstane dva dny. Premiér Maďarska, které je v současné době předsednickou zemí EU, už v sobotu pogratuloval vládní straně k „drtivému“ vítězství. Učinil tak v době, kdy nebyly zveřejněné výsledky, pouze jeden průzkum naznačoval vítězství Gruzínského snu, podotkla AFP.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell v pondělí podle AFP uvedl, že Orbán nebude v Gruzii reprezentovat Evropskou unii. Podobně Brusel reagoval na premiérovy červencové cesty do Ruska a do Číny, které premiér podnikl krátce poté, co se Budapešť ujala předsednictví v Radě Evropské unie.

Maďarsko pod Orbánovým vedením udržuje vztahy s Moskvou navzdory invazi na Ukrajinu. Tu Západ odsoudil a na Rusko uvalil sankce.