Francie a Itálie spolu zakročí proti převaděčům

Hlavním koridorem pro migranty, kteří přecházejí do Francie z italské strany, bylo dříve francouzské město Menton. Po uzavření hranice v okolí Mentonu se běženci do země zkouší dostat přes Alpy. Italští policisté uprchlíkům v odchodu nebrání, přestože mnoho z nich francouzští strážci pořádku vrátili na druhou stranu. To by se teď mělo změnit.

„Pro kontrolu ilegální migrace tak, jak ji v podobném duchu vnímáme i my, je mnohem efektivnější postupovat společně než každý na své vlastní straně,“ uvedl francouzský premiér Michel Barnier.

Pašeráci si přijdou na miliony korun

Francie a Itálie se dohodly na jednotném postupu na společné hranici vytvořením koordinačního centra s cílem zakročit účinněji proti převaděčům. Podobný francouzsko-britský útvar již funguje čtyři roky na severu Francie v oblasti kanálu La Manche.

Tam také většina uprchlíků z jihu míří. Bez ohledu na veškerou snahu nejsou zatím úřady proti pašerákům, kteří plavby do Británie organizují, příliš úspěšní. Desítka z nich si nedávno vyslechla rozsudek v Lille. Podle obžaloby si jen oni ročně přišli na 3,5 milionu eur (88,2 milionu korun).