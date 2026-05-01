Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Horizont ČT24: První lithiový důl v Evropě uveden do provozu
Zdroj: ČT24

Finsko uvedlo do provozu první lithiový důl na kontinentu. Závod je výjimečný i v tom, že se klíčová surovina pro současnou elektroniku na jednom místě nejen těží, ale rovnou zpracovává pro použití do baterií. Zdejší produkce má pokrýt asi desetinu současné poptávky v Evropě, která je jinak zcela závislá na dovozu.

První kusy horniny s dostatečným obsahem lithia odstřelili technici v Kaustinenu ve středním Finsku v únoru. Vytěžená ruda s obsahem asi 1,3 procenta oxidu lithného se převáží rovnou do úpravny, kde zvýší jeho podíl v hornině na pět procent. V nedaleké rafinerii ze vzniklého koncentrátu vyrobí hydroxid lithný v kvalitě potřebné pro výrobu baterií. Substance vypadá jako krystaly bílého cukru. „Podle našich plánů zabalíme první pytle do konce tohoto roku,“ říká technický ředitel rafinerie lithia Sami Heikkinen.

Dvacet procent podniku vlastní finská státní firma, zbylý podíl jihoafrická těžařská společnost. Na její poměry jde o malé pracoviště, které obslouží 350 zaměstnanců. Zásadní význam má právě v tom, že se v okruhu 43 kilometrů soustřeďuje celá výroba vysoce žádané komponenty.

„Evropa buduje rozsáhlý dodavatelský řetězec pro elektromobily, a proto je takový projekt právě pro Evropu strategicky velmi vzácný a cenný,“ podotýká předseda představenstva koncernu Sibanye-Stillwater Richard Stewart. Podle předsedy představenstva společnosti Keliber přispěje provoz prvního evropského povrchového dolu na lithium k posílení nezávislosti na dovozech například z asijských zemí a Austrálie.

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily
Elektroauto

Většina vzácných nerostů se zpracovává v Číně

Navzdory tomu projekt v přepočtu za devatenáct miliard korun kontinentu zdaleka nepokryje veškeré jeho potřeby klíčové suroviny. V roce 2023 evropské firmy nakoupily padesát tisíc tun hydroxidu lithného. Ve Finsku přitom do dvou let počítají s výrobou patnácti tisíc tun ročně. Zájem navíc roste – hlavně ze strany automobilek. Vedle Finska otevřela nový důl taky Francie – podle jejího prezidenta Emmanuela Macrona bude čtvrtý největší na světě.

„Pokud se nepustíme do projektů, jako je tento lithiový, bude náš průmysl v příštích deseti, patnácti, dvaceti či třiceti letech zcela vydán na milost a nemilost Číňanům a několika dalším hráčům,“ upozornil Macron.

Jedno z míst na Teplicku spojené s plánovanou těžbou lithia v Krušných horách na snímku z roku 2023

Právě v Číně se teď zpracovává naprostá většina vzácných nerostů. Významná ložiska lithia má vedle Finska i Portugalsko a Česko. Většina těžebních projektů v těchto zemích přitom dlouho zůstávala jen ve stavu plánů – i kvůli nevýnosnosti a dopadech na životní prostředí. V posledních měsících ale Evropská unie přístup ke strategickým surovinám začíná měnit.

Výběr redakce

Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

10:59Aktualizovánopřed 3 mminutami
Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

15:01Aktualizovánopřed 5 mminutami
11:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
08:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami
před 8 hhodinami
před 17 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využívají k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
13:14Aktualizovánopřed 1 mminutou

Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

Sošku Oscara ruského režiséra Pavla Talankina nalezly aerolinky Lufthansy poté, co s ní režisérovi ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale soška nenašla, informovala dříve stanice BBC.
10:59Aktualizovánopřed 3 mminutami

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

Turecká policie v pátek použila slzný plyn proti prvomájovým shromážděním v Istanbulu. Současně zadržela několik stovek lidí, píší tamní média a agentura AFP. Úřady již dříve zakázaly demonstrace na prvního máje na náměstí Taksim, kde se často shromáždění odborářů a levicových stran konají. U příležitosti Svátku práce vyšly desítky tisíc lidí i do ulic Berlína. Lidé tam demonstrují proti válkám, vysokým nájmům či výstavbě metropolitní dálnice.
15:01Aktualizovánopřed 5 mminutami

Začala prozatímně platit dohoda mezi EU a skupinou Mercosur

Od půlnoci začala prozatímně platit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí Mercosur. Vyjednávání o ní trvalo přes čtvrt století a Evropská komise se rozhodla využít své pravomoci začít ujednání uplatňovat, ačkoliv ho ještě neschválil Evropský parlament. Dohodu v minulosti silně kritizovali zemědělci a její uplatňování před dokončením ratifikace kritizovala například Francie.
před 45 mminutami

před 1 hhodinou

Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

Izrael s výjimkou dvou aktivistů předal Řecku účastníky propalestinské flotily, které zadržel v noci na čtvrtek při útoku na jejich lodě. Informaci agentury AFP a Reuters potvrdili mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Oren Marmorstein i samotní organizátoři plavby. Při zásahu Izrael zadržel zhruba 175 účastníků flotily, která chtěla doplout do Pásma Gazy. Na palestinské území Izrael uplatňuje námořní embargo.
11:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mezinárodní porota Benátského bienále podala demisi, píší média

Mezinárodní porota bienále v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody tohoto kroku, který pravděpodobně souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice, uvádějí italská média. O udělení cen, Zlatých lvů, tak letos rozhodnou návštěvníci.
11:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů

Rusko v dubnu proti Ukrajině vyslalo téměř šest tisíc dronů s dlouhým doletem, což je nejvyšší počet za více než čtyři roky trvající plnohodnotnou ruskou invazi, píše AFP. Moskva zároveň v noci na pátek zaútočila na Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Dle úřadů pět lidí v Oděse utrpělo zranění. Počtvrté během několika týdnů zaútočily ukrajinské drony na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji.
08:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...