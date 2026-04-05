Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
Aleš Toman patří k motoristům, kteří využívají výhod elektropohonu. „S naftovým vozem samozřejmě ujedu delší vzdálenost, ale s elektromobilem pojedu tento okamžik určitě levněji,“ říká. „Mám spočítáno, že z Českých Budějovic do Prahy a nazpátek to dojedu na nabití z domova, což mě teď reálně stojí nějakých 215 až 250 korun,“ kalkuluje výhodu elektroauta Toman.
Kvůli nákladům, které mohou být podle některých internetových srovnávačů i třetinové, se preference zákazníků mění. Prodeje nových elektroaut v březnu stouply o více než polovinu a rekordy hlásí i prodejci ojetých vozidel. „Za březen se podle čísel, co zatím máme, prodá asi stejně jako za leden a únor dohromady,“ dokladuje vyšší zájem o elektroauta expert na elektromobilitu společnosti AURES Holdings Jan Dedek.
Zákazníci mají při nákupu ojetého elektromobilu podle prodejců největší obavu o stav baterie. Prodejci proto nabízejí nezávislé testy, které ukazují takzvané SOH, tedy její kondici. „U nejprodávanějšího auta, Tesla Model 3, jsme zatím asi neměli auto, které by mělo pod osmdesát procent SOH, a to jsme měli auta i přes 230 tisíc kilometrů. Takže baterka v kvalitním elektromobilu přežije karoserii auta,“ doplňuje Dedek.
Vyšší počet elektromobilů registrují i distributoři energie. „Od začátku války, od začátku března, zaznamenáváme zvýšený počet zájemců o třeba vydání čipů a nějakých následných informací k tomu, například k provozu a dobíjení elektromobilů,“ vysvětluje vedoucí oddělení realizací emobility společnosti PRE Adam Čečák.
Platba za dálniční známku už i pro elektroauta
Současná vláda nicméně postupně odstraňuje výhody pro elektromobily, plánuje například ukončit osvobození od platby dálniční známky. Některá města, například Praha, zrušila bezplatné parkování. Podle některých odborníků je však jiných výhod stále dost.
Sami majitelé elektroaut říkají, že nerozhoduje cena dálniční známky, ale celkové náklady na provoz. A právě ty stojí podle odborníků i za aktuálním nárůstem prodejů.
„Češi se rozhodují peněženkou, to je prosté. V momentě, kdy to pro člověka bude výhodné, a nejedná se jenom o pořizovací cenu vozidla, ale o celkové náklady na životnost toho vozidla, tak Češi na elektromobilitu nějakým způsobem přistoupí,“ je přesvědčen výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu Lukáš Kadula.
Domácnosti při pořízení elektroauta preferují ojetá
Zatímco až devadesát procent nových elektrických aut si pořizují firmy, domácnosti preferují při pořízení elektrického vozidla ta ojetá – i díky tomu, že postupně opadávají obavy z životnosti baterie a nabíjení.
„Kategorie vozů ‚do zásuvky‘, to znamená čisté elektrovozy nebo plug-in hybridy, z toho budou pravděpodobně výrazně těžit. Zdá se, že globální nestabilita nakonec udělá pro elektromobilitu víc než jakákoliv opatření v předchozích letech,“ konstatuje odborník společnosti EY pro automobilový průmysl Petr Knap.
„Obávají se také délky nabíjení, ale i to už je technicky vyřešeno právě tím, že se objevuje stále více rychlonabíječek,“ doplňuje šéfredaktor Automakers Erich Handl.
„Z pohledu ojetých vozů si myslím, že mají nadále perspektivu a pořád budou české poptávce dominovat. Je to trh, který je skoro čtyřikrát větší než trh nových vozů a kde si běžný Čech kupuje auto,“ předpokládá zájem domácností o elektromobily Knap. A právě proto odborníci očekávají další růst prodejů a dovozů zejména ojetých elektrických vozidel.
Česku patří v EU v počtu registrovaných elektromobilů na milion obyvatel až dvacáté místo, ojetiny ze zahraničí teď zvyšují čísla. V březnu jich bylo registrováno téměř 1400, což je skoro o polovinu více než v únoru.