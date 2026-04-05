Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily


před 6 hhodinami | Zdroj: ČT24
Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.

Aleš Toman patří k motoristům, kteří využívají výhod elektropohonu. „S naftovým vozem samozřejmě ujedu delší vzdálenost, ale s elektromobilem pojedu tento okamžik určitě levněji,“ říká. „Mám spočítáno, že z Českých Budějovic do Prahy a nazpátek to dojedu na nabití z domova, což mě teď reálně stojí nějakých 215 až 250 korun,“ kalkuluje výhodu elektroauta Toman.

Kvůli nákladům, které mohou být podle některých internetových srovnávačů i třetinové, se preference zákazníků mění. Prodeje nových elektroaut v březnu stouply o více než polovinu a rekordy hlásí i prodejci ojetých vozidel. „Za březen se podle čísel, co zatím máme, prodá asi stejně jako za leden a únor dohromady,“ dokladuje vyšší zájem o elektroauta expert na elektromobilitu společnosti AURES Holdings Jan Dedek.

Ceny ropy prudce rostou poté, co Trump řekl, že útoky na Írán budou pokračovat
Zákazníci mají při nákupu ojetého elektromobilu podle prodejců největší obavu o stav baterie. Prodejci proto nabízejí nezávislé testy, které ukazují takzvané SOH, tedy její kondici. „U nejprodávanějšího auta, Tesla Model 3, jsme zatím asi neměli auto, které by mělo pod osmdesát procent SOH, a to jsme měli auta i přes 230 tisíc kilometrů. Takže baterka v kvalitním elektromobilu přežije karoserii auta,“ doplňuje Dedek.

Vyšší počet elektromobilů registrují i distributoři energie. „Od začátku války, od začátku března, zaznamenáváme zvýšený počet zájemců o třeba vydání čipů a nějakých následných informací k tomu, například k provozu a dobíjení elektromobilů,“ vysvětluje vedoucí oddělení realizací emobility společnosti PRE Adam Čečák.

Nabíječek elektromobilů přibývá, roste i zájem o ojetiny
Platba za dálniční známku už i pro elektroauta

Současná vláda nicméně postupně odstraňuje výhody pro elektromobily, plánuje například ukončit osvobození od platby dálniční známky. Některá města, například Praha, zrušila bezplatné parkování. Podle některých odborníků je však jiných výhod stále dost.

Sami majitelé elektroaut říkají, že nerozhoduje cena dálniční známky, ale celkové náklady na provoz. A právě ty stojí podle odborníků i za aktuálním nárůstem prodejů.

„Češi se rozhodují peněženkou, to je prosté. V momentě, kdy to pro člověka bude výhodné, a nejedná se jenom o pořizovací cenu vozidla, ale o celkové náklady na životnost toho vozidla, tak Češi na elektromobilitu nějakým způsobem přistoupí,“ je přesvědčen výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu Lukáš Kadula.

Škoda Auto otevřela novou halu na baterie za téměř pět miliard korun
Domácnosti při pořízení elektroauta preferují ojetá

Zatímco až devadesát procent nových elektrických aut si pořizují firmy, domácnosti preferují při pořízení elektrického vozidla ta ojetá – i díky tomu, že postupně opadávají obavy z životnosti baterie a nabíjení.

„Kategorie vozů ‚do zásuvky‘, to znamená čisté elektrovozy nebo plug-in hybridy, z toho budou pravděpodobně výrazně těžit. Zdá se, že globální nestabilita nakonec udělá pro elektromobilitu víc než jakákoliv opatření v předchozích letech,“ konstatuje odborník společnosti EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

„Obávají se také délky nabíjení, ale i to už je technicky vyřešeno právě tím, že se objevuje stále více rychlonabíječek,“ doplňuje šéfredaktor Automakers Erich Handl.

Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily
„Z pohledu ojetých vozů si myslím, že mají nadále perspektivu a pořád budou české poptávce dominovat. Je to trh, který je skoro čtyřikrát větší než trh nových vozů a kde si běžný Čech kupuje auto,“ předpokládá zájem domácností o elektromobily Knap. A právě proto odborníci očekávají další růst prodejů a dovozů zejména ojetých elektrických vozidel.

Česku patří v EU v počtu registrovaných elektromobilů na milion obyvatel až dvacáté místo, ojetiny ze zahraničí teď zvyšují čísla. V březnu jich bylo registrováno téměř 1400, což je skoro o polovinu více než v únoru.

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
Pět zemí EU požaduje zavedení mimořádné daně pro energetické firmy, píše Reuters

Pět zemí Evropské unie požaduje zavedení mimořádné daně ze zisků energetických společností. Reagují tak na rostoucí ceny pohonných hmot kvůli válce v Íránu, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na dopis ministrů financí těchto zemí adresovaný Evropské komisi (EK), do kterého měla možnost nahlédnout.
Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé

Zdražování plynu a zčásti i elektřiny už podle provedeného šetření pociťuje většina společností sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy. Ekonomové předpokládají, že válka na Blízkém východě zbrzdí celé tuzemské hospodářství. Pokles HDP odhadují na několik desetin procentního bodu. Rozhodujícím faktorem nicméně bude délka konfliktu. První dodavatelé energií už také přistoupili ke zvýšení cen pro domácnosti.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali budoucnost USA v NATO i ceny paliv

Americký prezident Donald Trump oznámil další tvrdé údery na Írán i horizont možného konce operací na Blízkém východě. Naopak znovu zkritizoval spojence v NATO, zpochybnil i možné setrvání Washingtonu v Alianci. Debata v Událostech, komentářích se zaměřila i na ceny pohonných hmot, které vlivem blízkovýchodního konfliktu pokračují v růstu, a rozhodnutí vlády o regulaci marží. Diskuze se zúčastnili místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), místopředseda téhož výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), členka zahraničního výboru Katerina Demetrashvili (Piráti) a členka výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová (TOP 09). Do debaty, jíž provázel Lukáš Dolanský, se připojil i brigádní generál v záloze František Mičánek.
Trump zavádí nová cla na léky. Týkají se i EU

Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení nových cel na některé farmaceutické produkty. Léky z Evropské unie, Japonska, Jižní Koreje a Švýcarska budou podléhat clu ve výši patnáct procent, zatímco dovoz z Velké Británie bude zatížen desetiprocentním clem. Stalo se tak rok po takzvaném Dni osvobození, kdy americký prezident poprvé oznámil uvalení vysokých cel na většinu zemí světa, uvedl irský ekonomický server Business Plus.
Zakladatel obuvnického impéria a vizionář Tomáš Baťa se narodil před 150 lety

Tomáš Baťa vstoupil do historie jako zakladatel obuvnického impéria, které dalece přerostlo hranice Československa a funguje dodnes. Největšího rozmachu podniku se sídlem ve Zlíně se ovšem nedožil – zahynul v 56 letech v červenci 1932 při leteckém neštěstí v Otrokovicích, když se chystal na obchodní cestu do Curychu. Vedení firmy pak převzal jeho poloviční bratr Jan Antonín Baťa. Odborníci i obdivovatelé baťovského podnikatelského zázraku se dodnes přou o to, který ze sourozenců byl úspěšnější. Tomáš Baťa se narodil před 150 lety, 3. dubna 1876, ve Zlíně.
