Evropský parlament odmítl zbavit šéfa maďarské opozice poslanecké imunity


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanci Evropského parlamentu v úterý v tajném hlasování zamítli žádosti maďarských státních zástupců o zbavení poslanecké imunity lídra maďarské proevropské opozice Pétera Magyara a italské europoslankyně Ilarie Salisové. Hlasování o Magyarově imunitě vzbudilo pozornost vzhledem k tomu, že je hlasitým kritikem maďarského premiéra Viktora Orbána a že se v Maďarsku příští rok budou konat parlamentní volby.

Magyara, člena europarlamentní frakce Evropská lidová strana (EPP), Evropský parlament (EP) podpořil ve všech třech žádostech o zbavení imunity. Žádosti se týkaly obvinění Magyara z krádeže telefonu v nočním klubu a žalob za pomluvu podaných bývalým poslancem Györgym Simonkou a maďarskou krajně pravicovou stranou Naše vlast. Řada europoslanců podle serveru Euractiv pokus odebrat maďarskému opozičníkovi imunitu vnímala jako snahu vyvinout na něj tlak před maďarskými parlamentními volbami.

Členka frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL) Salisová, kterou Euractiv označuje za antifašistickou aktivistku, v Maďarsku čelí obvinění z napadení neonacistických demonstrantů v Budapešti v roce 2023. V Maďarsku byla kvůli obvinění více než rok vězněna. Propuštěna byla po zvolení do EP a získání imunity. Zachování imunity europoslankyně v úterý v EP prošlo o jeden hlas, podpořilo jej 306 europoslanců, zatímco 305 jich bylo proti. Salisová už dřív uvedla, že v zemi čelí soudu, který je fraškou.

Uvěznění Salisové vyvolalo diplomatickou roztržku mezi Budapeští a Římem, připomíná agentura ANSA. Rozhořčení vyvolalo také to, že během soudního řízení byla před soud předvedena v poutech jak na zápěstích, tak na kotnících, což je podle Maďarska běžná praxe.

