Poslanci Evropského parlamentu v úterý v tajném hlasování zamítli žádosti maďarských státních zástupců o zbavení poslanecké imunity lídra maďarské proevropské opozice Pétera Magyara a italské europoslankyně Ilarie Salisové. Hlasování o Magyarově imunitě vzbudilo pozornost vzhledem k tomu, že je hlasitým kritikem maďarského premiéra Viktora Orbána a že se v Maďarsku příští rok budou konat parlamentní volby.
Evropský parlament odmítl zbavit šéfa maďarské opozice poslanecké imunity
Magyara, člena europarlamentní frakce Evropská lidová strana (EPP), Evropský parlament (EP) podpořil ve všech třech žádostech o zbavení imunity. Žádosti se týkaly obvinění Magyara z krádeže telefonu v nočním klubu a žalob za pomluvu podaných bývalým poslancem Györgym Simonkou a maďarskou krajně pravicovou stranou Naše vlast. Řada europoslanců podle serveru Euractiv pokus odebrat maďarskému opozičníkovi imunitu vnímala jako snahu vyvinout na něj tlak před maďarskými parlamentními volbami.
Členka frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL) Salisová, kterou Euractiv označuje za antifašistickou aktivistku, v Maďarsku čelí obvinění z napadení neonacistických demonstrantů v Budapešti v roce 2023. V Maďarsku byla kvůli obvinění více než rok vězněna. Propuštěna byla po zvolení do EP a získání imunity. Zachování imunity europoslankyně v úterý v EP prošlo o jeden hlas, podpořilo jej 306 europoslanců, zatímco 305 jich bylo proti. Salisová už dřív uvedla, že v zemi čelí soudu, který je fraškou.
Uvěznění Salisové vyvolalo diplomatickou roztržku mezi Budapeští a Římem, připomíná agentura ANSA. Rozhořčení vyvolalo také to, že během soudního řízení byla před soud předvedena v poutech jak na zápěstích, tak na kotnících, což je podle Maďarska běžná praxe.