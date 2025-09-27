Maďarsko zařadilo hnutí Antifa na seznam teroristických organizací, píše AFP

Maďarsko v pátek zveřejnilo nově vytvořený seznam organizací, které považuje za teroristické. Na seznam zařadilo rovněž levicové hnutí Antifa. Informovala o tom agentura AFP. Maďarský krok přichází poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal nařízení, kterým hnutí Antifa oficiálně označil za „domácí teroristickou organizaci“.
Záměr zařadit hnutí Antifa na seznam teroristických organizací zveřejnil Trump minulý týden. Maďarský premiér Viktor Orbán, který patří mezi Trumpovy podporovatele, krátce poté uvedl, že Maďarsko učiní stejný krok.
Trump činnost Antify opakovaně kritizoval už během svého prvního prezidentského mandátu. Po nedávné vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka slíbil, že zakročí proti levicovým organizacím. Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nicméně dosud podle médií nenašlo žádné spojení mezi obžalovaným z vraždy Tylerem Robinsonem a levicovými skupinami, proti nimž Trump vystupuje.
Antifa je hnutí sdružující skupiny a jednotlivce, kteří se hlásí k boji proti fašismu. Někdejší šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray ji v roce 2020 označil za ideologii, nikoli organizaci. Uvedl také, že Antifa postrádá hierarchické struktury. Podobně se za Trumpova prvního mandátu vyjádřili i někteří komentátoři, kteří Antifu označili za různorodé hnutí bez jednotné organizační struktury a vedení. Rovněž poukazovali na to, že americké zákony administrativě nedovolují označit za teroristickou žádnou vnitrostátní organizaci.