Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří žádnému z rukojmí, uvedl ve středu ráno úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael tak stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmí, jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana.
Teroristické hnutí Hamás prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže předalo v úterý Izraeli pozůstatky, o kterých tvrdilo, že patří jednomu ze dvou zbývajících mrtvých rukojmí. Konkrétní identitu Hamás nesdělil.
Po předání Izrael obvykle provádí analýzy, aby potvrdil identitu pozůstatků. Izraelské forenzní analýzy už několikrát v minulosti ukázaly, že předané tělo či jeho části nepatří rukojmím.
V Pásmu Gazy vstoupilo 10. října v platnost příměří, které zastavilo vojenskou operaci izraelské armády proti Hamásu. Ten v rámci amerického mírového plánu, k jehož schválení přispěly jako zprostředkovatelé i Katar a Egypt, propustil v říjnu posledních dvacet žijících rukojmí z Pásma Gazy výměnou za téměř dva tisíce Palestinců vězněných či zadržovaných v Izraeli.
Hnutí se také zavázalo vydat 28 těl mrtvých rukojmí, zatím jich předalo 26. Podle dohody má Izrael za každého mrtvého izraelského rukojmího vracet těla patnácti Palestinců.
Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co teroristé Hamásu při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného právě Hamásem, zabila více než 70 100 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Od počátku současného příměří bylo při izraelských útocích podle ministerstva zabito 356 Palestinců.