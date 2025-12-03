Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci


Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří žádnému z rukojmí, uvedl ve středu ráno úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael tak stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmí, jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana.

Teroristické hnutí Hamás prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže předalo v úterý Izraeli pozůstatky, o kterých tvrdilo, že patří jednomu ze dvou zbývajících mrtvých rukojmí. Konkrétní identitu Hamás nesdělil.

Po předání Izrael obvykle provádí analýzy, aby potvrdil identitu pozůstatků. Izraelské forenzní analýzy už několikrát v minulosti ukázaly, že předané tělo či jeho části nepatří rukojmím.

Rada bezpečnosti OSN souhlasila s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Gazy
Rezoluce o Palestině

V Pásmu Gazy vstoupilo 10. října v platnost příměří, které zastavilo vojenskou operaci izraelské armády proti Hamásu. Ten v rámci amerického mírového plánu, k jehož schválení přispěly jako zprostředkovatelé i Katar a Egypt, propustil v říjnu posledních dvacet žijících rukojmí z Pásma Gazy výměnou za téměř dva tisíce Palestinců vězněných či zadržovaných v Izraeli.

Hnutí se také zavázalo vydat 28 těl mrtvých rukojmí, zatím jich předalo 26. Podle dohody má Izrael za každého mrtvého izraelského rukojmího vracet těla patnácti Palestinců.

Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co teroristé Hamásu při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného právě Hamásem, zabila více než 70 100 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Od počátku současného příměří bylo při izraelských útocích podle ministerstva zabito 356 Palestinců.

Izraelské síly zastřelily dva Palestince, kteří se jim podle videa vzdali
Izraelští vojáci zaujímají pozice během razie v Džanínu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, 27. listopadu 2025

