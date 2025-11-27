Izraelské síly zastřelily dva Palestince. Podle videa se jim vzdali


Na okupovaném Západním břehu byli zastřeleni dva Palestinci poté, co se podle videozáznamu z místa vzdali izraelským bezpečnostním silám. Oba se jevili neozbrojení, informuje Reuters. Palestinská samospráva podle agentury AFP Izrael obvinila z válečného zločinu.

Na videu je vidět dvojice mužů, jak s rukama nad hlavou vylézá z budovy ve městě Džanín, zatímco na ni míří izraelské jednotky. Oba Palestinci jsou pak chvíli vkleče a jeden si zvedá tričko, zřejmě aby ukázal, že není ozbrojen. Novinář agentury Reuters, který se nacházel v blízkosti, viděl muže opouštět budovu, jako by se vzdávali, a později, poté co uslyšel výstřely, viděl izraelské vojáky stát poblíž něčeho, co vypadalo jako bezvládné tělo.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že oběťmi činu se stali Palestinci ve věku 26 a 37 let. Palestinské úřady Izrael obvinily z chladnokrevné popravy. Podle palestinského ministerstva zahraničí jde o „válečný zločin a flagrantní porušení všech mezinárodních zákonů, úmluv, norem a lidských hodnot“.

Guvernér Džanínu Kamal Abu al-Rub v telefonickém rozhovoru pro Reuters obvinil izraelské síly z „chladnokrevné popravy“ dvou mladých mužů, kteří podle něj byli neozbrojení a vzdali se.

Izrael zahájil vyšetřování

Izraelská armáda a policie ve společném prohlášení uvedly, že zahájily vyšetřování případu. Proč síly pálily, nesdělily. Poznamenaly ale, že izraelské jednotky se v oblasti podílely na operaci s cílem zatknout lidi hledané pro „teroristické aktivity“. Dvojice zastřelených podle prohlášení byla napojena na teroristickou síť v oblasti Džanínu.

Izrael Západní břeh desítky let v rozporu s mezinárodním právem okupuje a čelí opakované kritice kvůli tomu, jak si tam počíná. Organizace Human Rights Watch (HRW) minulý týden izraelskou armádu obvinila z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných na Palestincích z uprchlických táborů v oblasti.

Izrael podle HRW páchá na Západním břehu zločiny proti lidskosti
Izraelští vojáci ve městě Hebron na Západním břehu

Palestinská teroristická skupina Hamás, která minulý měsíc souhlasila s příměřím s Izraelem v Gaze, odsoudila zabití těchto mužů v Džanínu jako „popravu“. Vyzvala také mezinárodní společenství, aby zasáhlo a zastavilo to, co nazvala „eskalací poprav na místě“ ze strany Izraele. Skupina neprohlásila, že by tito dva muži byli jejími členy, informuje Reuters.

Ministři zahraničí Francie, Německa, Itálie a Británie ve společném prohlášení odsoudili nárůst násilí ze strany izraelských osadníků vůči palestinským civilistům a vyzvali k nastolení stability na Západním břehu.

