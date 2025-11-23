Izrael podle HRW páchá na Západním břehu zločiny proti lidskosti

Přes 30 tisíc Palestinců ze Západního břehu dál zůstává mimo domov po razii izraelské armády z počátku roku. Podle Izraele byla operace nezbytná ke zničení teroristických skupin, které oslavují zabíjení Židů. Organizace Human Rights Watch ale skutečnost, že byli vysídleni i neozbrojení civilisté, označila za válečný zločin. Na Západním břehu mezitím pokračují násilné incidenty ze strany osadníků.
Už skoro rok zůstávají uprostřed tří palestinských měst izraelské tanky, zatímco místní obyvatelé přišli o domovy. „Všichni jsme museli utéct. Tady jsou teď všichni naši příbuzní,“ sdělila vysídlená Palestinka z Džanínu Samíha Mansúrová.
Izraelská armáda tam pronikla v lednu a únoru a na rozdíl od předchozích razií na dobytém území zůstala. Organizace Human Rights Watch to označuje za zločiny proti lidskosti. Izrael oponuje tím, že šlo o centra aktivit palestinských ozbrojenců. Kdy se tam budou moci vrátit obyvatelé, ale není jasné.
Válka v Gaze prohloubila nedůvěru mezi oběma národy na Západním břehu. Skoro 60 procent zdejších Palestinců souhlasí s předloňským útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael. Mezi izraelskými osadníky zase sílí legitimizace násilí vůči Palestincům.
Incidenty na Západním břehu
Konflikt na Západním břehu se nevede jen tanky a puškami, ale i zápalnými lahvemi a noži. V úterý dva Palestinci nejprve najížděli autem do lidí na křižovatce Guš Ecion a pak ubodali 71letého Izraelce. Ve čtvrtek zase jižně od Hebronu židovští osadníci vyzbrojení pálkami napadli Palestince.
Podobných incidentů přibývá. V jedné palestinské vesnici vyhořela předminulý týden mešita. „Jedno z oken na severní straně mešity je rozbité a někdo dovnitř nalil hořlavinu. Následky ohně jsou patrné i na Koránu a jeho kopiích, které byly v poličkách,“ popsal místní Nazmí Salmán.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval armádu, aby proti incidentům zakročila. „Vnímám ostře výtržnosti a pokusy o braní práva do vlastních rukou malou, extrémistickou skupinou. Vyzývám bezpečnostní složky, aby proti výtržníkům postupovaly se vší zákonnou mocí,“ prohlásil Netanjahu.
Jenže osadníci mají zástupce přímo ve vládní koalici a jejich radikální křídlo je ochotné jít i do konfrontace s izraelskou armádou. Několik vojáků bylo v pondělí zraněno při vystěhovávání nepovolené osady jižně od Jeruzaléma.
Ostatně na zdi už zmiňované vypálené mešity zanechali útočníci nejen protimuslimské slogany, ale taky urážky na adresu izraelského generála Aviho Bluta, který nedávno kritizoval násilí židovských osadníků.