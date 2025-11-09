Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA

Čína zrušila omezení vývozu gallia, germania, antimonu a supertvrdých materiálů do Spojených států. Jedná se o důležité materiály pro výrobu polovodičů. Opatření platí od neděle do 27. listopadu 2026, píší tiskové agentury s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu.
Peking omezil vývoz těchto materiálů loni v prosinci poté, co USA představily restrikce vývozu vyspělých polovodičových technologií do Číny. Zákaz zavedený Pekingem se týkal materiálů s dvojím užitím, tedy takových, které mohou mít jak civilní, tak vojenské využití.
Asijská mocnost nyní zrušila i přísnější kontroly konečných uživatelů a využití grafitu s dvojím užitím vyváženého do USA, které byly zavedeny rovněž loni v prosinci. Grafit je mimo jiné důležitý pro výrobu baterií pro elektromobily.
Peking v pátek oznámil zrušení dalších omezení vývozu z 9. října včetně rozšířených omezení na některé vzácné zeminy a materiály pro výrobu lithiových baterií.
Úspěšný summit
Uvolnění vývozu je podle AFP dalším projevem dobré vůle ze strany Pekingu po setkání čínského lídra Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa, které se konalo 30. října v Jižní Koreji. Summit pomohl zmírnit měsíce trvající napětí, které zatěžovalo globální ekonomiku.
Země se dohodly na rámcové dohodě, která ze strany Číny zahrnuje pozastavení omezení vývozu vzácných zemin na jeden rok a snížení cel na čínské zboží ze strany USA o deset procent.
Čína je největším světovým producentem vzácných zemin, které jsou nezbytné pro digitální technologie, automobilový a zbrojní průmysl a energetiku. Na celosvětové produkci zpracovaných kovů vzácných zemin a magnetů má podíl více než 90 procent.
Exportní kontroly zavedla v návaznosti na cla oznámená Trumpem. Problémy vzápětí pocítily hlavně automobilky, včetně těch evropských, jež čelily zpožděním výroby a rozsáhlým odstávkám. O pomoc požádaly Peking také společnosti vyrábějící čipy.