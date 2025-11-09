Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Čína zrušila omezení vývozu gallia, germania, antimonu a supertvrdých materiálů do Spojených států. Jedná se o důležité materiály pro výrobu polovodičů. Opatření platí od neděle do 27. listopadu 2026, píší tiskové agentury s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu.

Peking omezil vývoz těchto materiálů loni v prosinci poté, co USA představily restrikce vývozu vyspělých polovodičových technologií do Číny. Zákaz zavedený Pekingem se týkal materiálů s dvojím užitím, tedy takových, které mohou mít jak civilní, tak vojenské využití.

Asijská mocnost nyní zrušila i přísnější kontroly konečných uživatelů a využití grafitu s dvojím užitím vyváženého do USA, které byly zavedeny rovněž loni v prosinci. Grafit je mimo jiné důležitý pro výrobu baterií pro elektromobily.

Čína zpřísnila vývoz strategických kovů vzácných zemin
Těžba vzácných zemin v Číně

Peking v pátek oznámil zrušení dalších omezení vývozu z 9. října včetně rozšířených omezení na některé vzácné zeminy a materiály pro výrobu lithiových baterií.

Úspěšný summit

Uvolnění vývozu je podle AFP dalším projevem dobré vůle ze strany Pekingu po setkání čínského lídra Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa, které se konalo 30. října v Jižní Koreji. Summit pomohl zmírnit měsíce trvající napětí, které zatěžovalo globální ekonomiku.

Země se dohodly na rámcové dohodě, která ze strany Číny zahrnuje pozastavení omezení vývozu vzácných zemin na jeden rok a snížení cel na čínské zboží ze strany USA o deset procent.

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili
Americký prezident Donald Trump se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem (30. října 2025)

Čína je největším světovým producentem vzácných zemin, které jsou nezbytné pro digitální technologie, automobilový a zbrojní průmysl a energetiku. Na celosvětové produkci zpracovaných kovů vzácných zemin a magnetů má podíl více než 90 procent.

Exportní kontroly zavedla v návaznosti na cla oznámená Trumpem. Problémy vzápětí pocítily hlavně automobilky, včetně těch evropských, jež čelily zpožděním výroby a rozsáhlým odstávkám. O pomoc požádaly Peking také společnosti vyrábějící čipy.

Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje
Důl na Myanmaru

Výběr redakce

Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA

Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA

před 30 mminutami
Filipíny se připravují na příchod supertajfunu

Filipíny se připravují na příchod supertajfunu

04:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
O superdávku za měsíc požádal skoro čtvrtmilion lidí. Nejspíš ji čekají změny

O superdávku za měsíc požádal skoro čtvrtmilion lidí. Nejspíš ji čekají změny

před 3 hhodinami
Kvůli shutdownu bylo v USA zrušeno přes tisíc dalších letů

Kvůli shutdownu bylo v USA zrušeno přes tisíc dalších letů

před 3 hhodinami
Referendum v Chebu přípravu průmyslového parku nezastavilo, přišlo málo lidí

Referendum v Chebu přípravu průmyslového parku nezastavilo, přišlo málo lidí

před 9 hhodinami
Rusko masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Nový předseda Havel chce z TOP 09 „hodnotový maják“

Nový předseda Havel chce z TOP 09 „hodnotový maják“

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Írán omezí dodávky vody v Teheránu. Zvažuje i evakuaci města

Írán omezí dodávky vody v Teheránu. Zvažuje i evakuaci města

před 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Před sto lety vznikly jednotky SS. Zavraždily čtrnáct milionů lidí

Nacistické oddíly SS vznikly před sto lety jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení nacistické strany NSDAP. Z malé bojůvky, složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů, se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické moci, která se stala symbolem teroru, vyvražďování i holocaustu. SS se podle některých údajů podílela na vyvraždění až čtrnácti milionů lidí. V norimberském procesu byla označena jako zločinecká organizace.
před 10 mminutami

Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA

Čína zrušila omezení vývozu gallia, germania, antimonu a supertvrdých materiálů do Spojených států. Jedná se o důležité materiály pro výrobu polovodičů. Opatření platí od neděle do 27. listopadu 2026, píší tiskové agentury s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu.
před 30 mminutami

Valuty a více půjček. Válka mění přístup Ukrajinců k penězům

Válka značně zhoršuje finanční situaci Ukrajinců. Inflace zvedá ceny a obyvatelé napadené země chudnou. Často si proto berou půjčky a upřednostňují valuty. Rozšířilo se i využívání internetového bankovnictví, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 2 hhodinami

Filipíny se připravují na příchod supertajfunu

Východ Filipín se připravuje na příchod supertajfunu Fung-wong, o zesílení bouře informovala podle agentury AFP filipínská meteorologická služba. Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Tamní úřady už v rizikových oblastech evakuovaly jeden milion lidí.
04:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kvůli shutdownu bylo v USA zrušeno přes tisíc dalších letů

Ve Spojených státech bylo v sobotu zrušeno více než 1400 letů kvůli platební neschopnosti federální vlády a omezení fungování federálních úřadů, takzvanému shutdownu, píší média. Federální úřad pro letectví (FAA) začal omezovat provoz na 40 hlavních amerických letištích v pátek, kdy bylo zrušeno 1024 letů. Cestující se podle stanice ABC News přesto kvůli nedostatku personálu v řadách letových dispečerů potýkají s velkými zpožděními letů.
před 3 hhodinami

Tornádo zdevastovalo město v jižní Brazílii

Nejméně šest lidí zahynulo a přes sedm set bylo zraněno při tornádu, které v pátek zpustošilo část města na jihu Brazílie. S odvoláním na místní úřady o tom v sobotu informovaly agentury AFP a AP. Živel podle portugalského webu G1 zničil devadesát procent města a o domov připravil přes tisíc lidí.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Rusko masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko v noci na sobotu podniklo masivní útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedly ukrajinské úřady. Na Ukrajinu vyslalo 458 dronů a 45 raket, uvedlo ukrajinské letectvo s tím, že sestřelilo 406 dronů a devět raket. Ruské údery poškodily několik velkých energetických zařízení v Kyjevské, Poltavské a Charkovské oblasti, oznámila ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Při útocích podle ní zemřeli čtyři lidé a nejméně dvanáct dalších utrpělo zranění.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Írán omezí dodávky vody v Teheránu. Zvažuje i evakuaci města

Íránská vláda plánuje pravidelně omezovat dodávky vody v Teheránu kvůli vysychání vodních nádrží. Informoval o tom ministr energetiky Abbás Alí Abádí. Země čelí největším vlnám sucha za několik desetiletí. Místní média již informovala o nočních výpadcích. Podle prezidenta Masúda Pezeškjána bude nutné obyvatele metropole evakuovat, pokud do konce roku nezaprší.
před 18 hhodinami
Načítání...