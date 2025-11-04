Česko získá dalších 5,5 miliardy korun z fondů EHP a Norska


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu let 2026 a 2027. V Praze byla v úterý slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi Českem a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za dvacet let fungování těchto fondů z nich Česko získalo jedenáct miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.

„Je to velmi významná věc. Ta suma 5,5 miliardy korun je největší alokace v dosavadní historii programu a může podpořit spoustu užitečných projektů v kultuře, výzkumu, životním prostředí a podobně,“ řekl náměstek ministra financí Tomáš Holub před podpisem ČTK, České televizi a Českému rozhlasu. Jde podle něj o vítaný doplněk příjmů z fondů EU.

Podporu získají projekty zaměřené především na kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, výzkum a inovace, podporu zelené transformace, veřejné zdraví, vzdělávání nebo začleňování a posílení postavení Romů. Část peněz se použije na projekty související s výzvami, které vznikly v důsledku invaze na Ukrajinu. Česko se stalo příjemcem peněz z Fondů EHP a Norska v roce 2004 při svém vstupu do EU.

„Naše spolupráce s partnerskými státy v rámci Fondů EHP a Norska se jednoznačně osvědčila a považuji za velice přínosné pro všechny zúčastněné strany, že jsme se dohodli na jejím pokračování,“ uvedl Holub.

Nyní se podle něj dojedná a nastaví konkrétní zaměření programů a specifikování parametrů jednotlivých výzev, ve kterých budou následně úspěšní žadatelé z veřejného i soukromého sektoru čerpat finanční prostředky na své projekty.

Roztříštěné dotace z EU zatím k trvalému ekonomickému růstu nevedly, uvedl NKÚ
Ilustrační foto

„Fondy EHP představují jeden ze základních pilířů partnerství Islandu s ČR a podporují spolupráci založenou na sdílených hodnotách a vzájemném prospěchu. V průběhu let naše spolupráce přinesla významné výsledky v mnoha různých oblastech a posílila vazby mezi našimi institucemi a národy,“ sdělil zástupce velvyslance Islandu Ágúst Már Ágústsson.

„V uplynulých letech se v rámci grantů EHP uskutečnily projekty s širokým a trvalým dopadem v celé České republice. Dnešní dohodou na tyto úspěchy navazujeme. Zvláště nás těší, že Fondy EHP přispívají k zachování pozoruhodného kulturního dědictví České republiky,“ upozornil velvyslanec Lichtenštejnska Simon Biedermann.

Prostřednictvím fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko na projekty v zemích EHP, který tvoří Evropská unie a tyto tři přidružené státy. Podpořené projekty mají přispívat ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce. Podpora z fondů míří zejména do států, které vstoupily do Evropské unie od roku 2004, z takzvaných starých členských zemí ji mohou čerpat Portugalsko a Řecko.

Domácnosti zatím získaly deset miliard z programu Nová zelená úsporám
Ilustrační foto

V rámci předchozího, třetího období Fondů EHP a Norska pro roky 2014 až 2021 se podpořilo 848 projektů. Podpora se zaměřila na projekty v oblasti vědy a výzkumu, životního prostředí, vzdělávání, kultury, spravedlnosti, lidských práv a zdraví.

Mezi podpořenými projekty bylo vybudování památníku romského holocaustu v Letech u Písku, centrum PORT, které nabízí profesionální pomoc obětem sexuálního násilí a obtěžování, nebo program KAPPA, který podpořil na 350 výzkumníků.

Výběr redakce

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

13:05Aktualizovánopřed 48 mminutami
Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

před 50 mminutami
Zemřel kardinál Dominik Duka

Zemřel kardinál Dominik Duka

03:55Aktualizovánopřed 55 mminutami
Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

před 58 mminutami
„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

08:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

11:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Z Glocinu zmizely miliardy od klientů, pozadí krachu rozplétali Reportéři ČT

Z Glocinu zmizely miliardy od klientů, pozadí krachu rozplétali Reportéři ČT

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rus bojující za Ukrajinu řeší potíže v rodině i s úřady, ukazují Reportéři ČT

Na stranu Ukrajiny se v bojích proti ruské agresi přidalo i nemálo lidí, kteří mají ruské občanství. To je i případ Andreje, bývalého ruského vojáka, kterého Putinův režim svou agresivní politikou zklamal, a proto se rozhodl za Ukrajinu vyrazit na bojiště. Na druhé straně fronty, na té ruské, přitom bojuje jeho bratr i syn. Jako Rus se ale Andrej na Ukrajině potýká s řadou problémů a nedaří se mu získat ukrajinské občanství. Pomoci se mu snaží i Češi, třeba filmový režisér Václav Marhoul. Tématu se věnoval Tomáš Vlach z týmu Reportérů ČT.
před 21 mminutami

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. O rozhodnutí Evropské komise informovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.
13:05Aktualizovánopřed 48 mminutami

Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

Ukrajina pokročila v klíčových reformách, zbývající přístupové kapitoly by mohly být otevřeny do konce roku 2025, uvedla Evropská komise ve své zprávě. Posun přivítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinská vláda již dříve naznačila, že jejím cílem je uzavřít přístupová jednání do konce roku 2028. Rada Evropské unie také schválila pro Ukrajinu pátou platbu ve výši 1,8 miliardy eur (přibližně 44 miliard korun) z takzvaného nástroje pro Ukrajinu.
před 50 mminutami

Česko získá dalších 5,5 miliardy korun z fondů EHP a Norska

Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu let 2026 a 2027. V Praze byla v úterý slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi Českem a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za dvacet let fungování těchto fondů z nich Česko získalo jedenáct miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.
před 1 hhodinou

Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Ve věku 84 let zemřel bývalý americký republikánský viceprezident ve vládě George W. Bushe Richard „Dick“ Cheney. Uvedla to agentura Reuters a s odvoláním na politikovu rodinu také zpravodajský web stanice CNN. Cheney byl považován za šedou eminenci v pozadí řady klíčových rozhodnutí. Podle kritiků byl právě on jedním z hlavních iniciátorů války v Iráku, která začala na jaře roku 2003. V posledních letech byl kritikem prezidenta Donalda Trumpa.
12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kyjev přiznal těžké boje v Pokrovsku. Rusko hovoří o dobytí desítek budov

Téměř třetina všech bitev se nyní odehrává v oblasti strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev vyslal další speciální síly, které podle něj svádějí těžké boje s okupanty. Moskva tvrdí, že ovládla v Pokrovsku desítky budov. Pokračují také vzájemné vzdušné údery.
11:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách téměř tři desítky obětí

Nejméně 26 životů si dosud na Filipínách vyžádal tajfun Kalmaegi, uvedly tamní úřady. Při snaze o záchranu lidí v zasažených oblastech se na severu ostrova Mindanao zřítil vojenský vrtulník. Zřejmě nejsou žádní přeživší.
před 3 hhodinami

V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

Ve Spojených státech se konají místní volby. Ve Virginii a v New Jersey si občané volí nového guvernéra a v Kalifornii hlasují o úpravách volebních obvodů. Pozornost se ovšem upírá hlavně na New York, kde si občané vyberou starostu. Favoritem je demokratický kandidát Zohran Mamdani, který se považuje za demokratického socialistu a je trnem v oku republikánů prezidenta Donalda Trumpa. Mamdaniho hlavním soupeřem je bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý.
před 4 hhodinami
Načítání...