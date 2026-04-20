Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině


20. 4. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Bulharská ústřední volební komise

V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení velké většiny hlasů vede s téměř 45 procenty hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Podle propočtů bulharských médií by výsledek měl straně stačit na získání absolutní většiny v Národním shromáždění. Jednoznačné vítězství Progresivního Bulharska by tak mohlo ukončit období politické nestability v zemi. Radev odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.

Po sečtení téměř 96 a půl procenta hlasů získalo Progresivní Bulharsko podle ústřední volební komise 44,7 procenta.

Na druhé příčce následuje s 13,4 procenta hlasů středopravicová a proevropská strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) bývalého dlouholetého premiéra Bojka Borisova. Třetí je podle dílčích výsledků liberálně-centristická koalice Pokračujeme ve změně – Demokratické Bulharsko (PP-DB) s 12,9 procenta.

Do parlamentu by se mělo dostat ještě Hnutí za práva a svobody (DPS), které hájí zájmy bulharských Turků, s 6,7 procenta a ultranacionalistická a otevřeně proruská strana Obrození s 4,3 procenta.

Pod čtyřprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu podle dosud neúplných výsledků zůstane Bulharská socialistická strana (BSP), což by bylo poprvé od pádu komunistického režimu v zemi v roce 1989.

Progresivní Bulharsko by mohlo mít absolutní většinu

Podle propočtů bulharských médií by výsledek měl Radevovi stačit na získání absolutní většiny v Národním shromáždění, kterou Bulharsko nemělo od roku 1997. Země od roku 2021, kdy po rozsáhlých protikorupčních demonstracích skončil v čele vlády Borisov, prochází vleklou politickou krizí, při níž se u moci střídají křehké koalice.

Nedělní parlamentní volby tak byly už osmé za posledních pět let. K pádu zatím poslední vlády vedly rozsáhlé protesty proti návrhu nového rozpočtu, který počítal se zvýšením sociálních odvodů a některých daní. Protesty loni přiměly premiéra Rosena Željazkova k demisi.

Publicista Veselin Vačkov k výsledku parlamentních voleb v Bulharsku
Radev odmítá vojenskou pomoc Ukrajině

Radev zastával funkci prezidenta od roku 2017. Na konci toho loňského otevřeně podpořil demonstranty a v lednu rezignoval, aby se mohl ucházet o místo v parlamentu. Podle Reuters se mu podařilo využít vlnu nespokojenosti s politickou nestabilitou, korupčními skandály a tradičními stranami, které bulharské politice dominovaly desítky let.

„Je to vítězství naděje nad nedůvěrou, vítězství svobody nad strachem a nakonec, chcete-li, vítězství morálky,“ prohlásil Radev v neděli pozdě večer.

Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev se staví proti některým postojům Evropské unie, mimo jiné odmítá unijní takzvanou zelenou politiku, chce obnovit spolupráci s Ruskem a je proti dodávání zbraní Ukrajině, která se brání ruské válce.

V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva
Bulharský exprezident a lídr strany Progresivní Bulharsko Rumen Radev při volbách do parlamentu

Radev si svými proruskými prohlášeními vysloužil srovnání s končícím maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který zastával politiku vstřícnou Moskvě. Podle Reuters se ale Radev k zahraničně-politickým otázkám vyjadřoval dosud pouze neurčitě a zatím není jasné, do jaké míry změní zahraniční orientaci Bulharska, členského státu NATO na jihovýchodním křídle EU.

Exprezident mimo jiné slibuje boj proti korupci. V neděli také sdělil, že je ochoten spolupracovat s liberální koalicí PP-DB na reformě soudnictví a že Bulharsko „vyvine úsilí, aby pokračovalo na své evropské cestě“.

Aktuálně z rubriky Svět

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur dopoledne SELČ místní úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Zemětřesení bylo dle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu vzdáleném stovky kilometrů.
10:30Aktualizovánopřed 29 mminutami

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení velké většiny hlasů vede s téměř 45 procenty hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Podle propočtů bulharských médií by výsledek měl straně stačit na získání absolutní většiny v Národním shromáždění. Jednoznačné vítězství Progresivního Bulharska by tak mohlo ukončit období politické nestability v zemi. Radev odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
10:51Aktualizovánopřed 31 mminutami

Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala osvobodit a plave zátokou

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Bylo to vidět na živých záběrech, které přenášela řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete.
09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
před 2 hhodinami

Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy prudce rostou. Děje se tak poté, co se zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI přidávala téměř šest procent k 88,80 dolaru za barel. Stoupá i velkoobchodní cena plynu pro evropský trh. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura za megawatthodinu (MWh).
07:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla padesáti malých dětí a šesti dospělých objevená v sobotu na hřbitově v Trinidadu a Tobagu jsou ostatky, které si nikdo nevyzvedl, nešlo o oběti vražd, oznámila předsedkyně vlády ostrovního státu Kamla Persadová-Bissessarová.
před 5 hhodinami

Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli pozdě večer SELČ americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely. Velení íránských ozbrojených sil následně obvinilo USA z porušení příměří a slíbilo odvetu, uvedla agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva

V Bulharsku se v neděli večer uzavřely hlasovací místnosti, v nichž lidé již poosmé za posledních pět let rozhodovali, kdo usedne v parlamentu. Po sečtení skoro třetiny hlasů vede strana Progresivní Bulharsko se 44,58 procenta, uvedla ústřední volební komise podle tiskových agentur. V čele Progresivního Bulharska stojí někdejší prezident Rumen Radev, který je považován za prorusky orientovaného a který sliboval mimo jiné boj proti korupci.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
