Estonsko požádalo o naléhavé svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby se zabývala pátečním narušením jeho vzdušného prostoru ruskými stíhačkami. Situaci před jednáním komentoval estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna, který zopakoval, že Rusko dle něj a dalších států porušuje mezinárodní právo a eskaluje konflikt. Vyzval ho, aby s tím přestalo.
ŽivěEstonský ministr vyzval Rusko, aby skoncovalo s „provokacemi“
Zvýšené napětí na východním křídle NATO panuje od průniku ruských dronů do polského vzdušného prostoru. Minulý týden v pátek pak Estonsko oznámilo, že tři ruské stíhačky narušily jeho vzdušný prostor na celkem dvanáct minut. Proti narušitelům vzlétly italské, švédské a finské stíhačky.
„Takové provokace jsou hluboce nerespektující vůči kolektivnímu úsilí mezinárodního společenství ukončit rusko-ukrajinskou válku a obnovit mír a stabilitu v souladu s mezinárodním právem,“ zdůvodnil před jednáním Rady bezpečnosti OSN žádost o její svolání Tsahkna.
„Apelujeme na Rusko, aby ukončilo provokace vůči svrchovanému území svých sousedů. Mezinárodní společenství musí stát tvrdě bok po boku a bránit územní celistvost a suverenitu členů,“ prohlásil estonský šéf diplomacie. Na takové „pobuřují akty“ je podle něj potřeba vždy upozorňovat, obzvlášť když se jich dopouští stálý člen Rady bezpečnosti. Tím, a tedy i držitelem práva veta, Rusko je.
Moskva z eskalace obviňuje Tallin
Kreml v pondělí estonské tvrzení odmítl jako nepodložené a zemi obvinil z falešného nařknutí pilotů ruských stíhaček MiG-31. Dle mluvčího Dmitrije Peskova se Tallin snaží vyhrotit napětí. Tezi o narušení vzdušného prostoru už dříve popřelo také ruské ministerstvo obrany.
V případě, že by Rusko situaci v regionu vyhrotilo a zintenzivnilo zde své vojenské aktivity, Spojené státy by se podle prezidenta Donalda Trumpa na obraně Polska a pobaltských zemí podílely. Ujistil o tom v neděli pozdě odpoledne SELČ.
V neděli pak došlo k dalšímu incidentu. Podle německého letectva letěl ruský průzkumný letoun Il-20 v mezinárodním vzdušném prostoru nad Baltským mořem bez letového plánu a rádiového spojení. Dvojice stíhaček Eurofighter k němu odstartovala ze základny Rostock-Laage.
V úterý se incidentem s ruskými stíhačkami na žádost Estonska bude zabývat také NATO.