Belgie uzná Stát Palestina, uvedl ministr zahraničí


2. 9. 2025Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Belgie na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uzná existenci Státu Palestina. Napsal to belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, zároveň dodal, že je také třeba zvýšit tlak na izraelskou vládu i teroristické hnutí Hamás. Belgie se tak přidá k Francii a dalším zemím, které se na newyorském jednání za tři týdny chystají existenci samostatného státu Palestinců uznat.

V době pokračujících izraelských operací v Pásmu Gazy, které židovský stát zahájil v reakci na útok teroristického hnutí Hamás před dvěma lety v říjnu, sílí mezinárodní tlak na Izrael ve snaze přimět jej brát ohledy na životy civilistů. Francie v červenci oznámila, že Stát Palestina uzná na zasedání Valném shromáždění OSN. K podobnému kroku se chystá i Kanada a pokud Izrael nekývne na příměří a další ústupky, tak i Británie.

Francie uzná Stát Palestina, oznámil Macron
Francouzský prezident Emmanuel Macron

„Palestina bude Belgií uznána na zasedání OSN!“ napsal Prévot na síti X. Doplnil, že Belgie přijme tvrdé sankce proti izraelským představitelům. Humanitární situace v Gaze je podle něho neudržitelná, proto musí Belgie „zesílit tlak na izraelský kabinet i na teroristy z Hamásu“.

Existenci Státu Palestina uznávají zhruba tři čtvrtiny členských zemí OSN, tedy okolo 150 států.

Izrael má právo se bránit, nyní ale překračuje meze, uvedla Kallasová
Kaja Kallasová

Belgická média psala o tom, že podpora uznání Palestiny vnesla rozkol do široké a pestré vládní koalice, než se nakonec Prévotovi podařilo navzdory původnímu odporu vlámských nacionalistů a dalších pravicových politiků prosadit svůj dlouhodobý postoj.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu téměř 50 rukojmí, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládá Hamás, pak tvrdí, že od začátku války bylo při izraelských útocích v regionu zabito nejméně 63 557 Palestinců, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.

Izrael proniká hlouběji do města Gaza. Svědci mluví i o vozech s výbušninami
Ilustrační snímek
Načítání...