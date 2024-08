Báli se o život, řekl Scholz o vězních Putinova režimu. Biden propuštěné objímal

Šéf Bílého domu Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová uvítali v USA novináře Evana Gershkoviche a Alsu Kurmaševovou a bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Paula Whelana. Rusko trojici propustilo v rámci největší výměny vězňů od konce studené války. Německý kancléř Olaf Scholz označil setkání se skupinou lidí, z nichž někteří strávili v ruských věznicích i několik let, za velmi emotivní. Někteří se podle něj báli o život.

Biden s Harrisovou uvítali trojici na marylandské vojenské základně Andrews. Poté se Gershkovich, Kurmaševová a Whelan radostně shledali se svými rodinami. Osvobození Američané se podle agentury AP zdržovali na letištní ploše a vychutnávali si okamžik svého návratu do země. Pořizovali si selfie s rodinnými příslušníky a přáteli, objímali se i s Bidenem a Harrisovou a zasypávali své blízké polibky.

Gershkovichova rodina před novinářovým příletem prozradila, že se nemůže dočkat, až ho co nejvíc obejme a uvidí zblízka „jeho milý a statečný úsměv“. „Zatímco jsme čekali na tento významný den, byli jsme odhodláni být co nejhlasitější v Evanův prospěch. Jsme velmi vděční za všechny hlasy, které se ozvaly, když ten jeho mlčel. Konečně můžeme unisono říct: ,Vítej doma, Evane,‘“ napsala šéfredaktorka listu The Wall Street Journal Emma Tuckerová.