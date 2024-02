Navalnyj nejspíš zemřel přirozenou smrtí, tvrdí šéf ukrajinské rozvědky

„Asi vás zklamu, ale nakolik víme, tak (Navalnyj, pozn. red.) skutečně zemřel na trombózu. Je to víceméně potvrzené. Nemáme to z internetu, ale bohužel jde o přirozenou smrt,“ tvrdí Budanov. Zároveň dodal, že se nedomnívá, že se Putinův režim v Rusku zhroutí „přirozeně, sám od sebe“. „Bez naší pomoci je to nereálné,“ poznamenal.