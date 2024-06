AfD se v Německu dere vpřed, poznamenaly ji ale skandály

Alternativa pro Německo (AfD) figuruje v Německém spolkovém sněmu od roku 2017 a má zastoupení v patnácti ze šestnácti zemských parlamentů. Průzkumy veřejného mínění ji v současnosti řadí do pozice druhé nejsilnější celostátní strany. V Essenu si AfD na sjezdu zvolí o víkendu vedení. Doprovodit to mají velké protesty, první demonstrace proti straně označované za populistickou a krajně pravicovou byly už v pátek večer.

Faktem ovšem je, že AfD je velmi rozdílně vnímána na východě a na západě Německa, což se mimo jiné projevilo v nedávných volbách do Evropského parlamentu.

Poté, co největší vlna migrační krize opadla, pomohla AfD podle experta další krize, tentokrát koronavirová od roku 2020. „Opět se totiž snažili postavit se do čela těch, co kritizovali poměrně ostrá opatření federální i zemské vlády.“

Vzestup AfD nastartovala celoevropská migrační krize. „Když v září 2014 začala, měla AfD podporu asi 3,5 procenta voličů. Její tehdejší šéf Gauland se tenkrát nechal slyšet, že jim ji seslalo samo nebe. Oni okamžitě převzali roli těch, kteří se čím dál tím víc vyslovovali proti způsobu, jakým ji Merkelová řešila. To je bezesporu zachránilo a dostalo zpět do hry,“ upozornil Handl.

„Druhý důvod vzniku AfD byl ten, že bývalí členové CDU (Křesťanskodemokratické unie) měli pocit, že Angela Merkelová jim unesla jejich konzervativní CDU do levého středu politického spektra. Rozhodli se proto odejít a vytvořit novou stranu, v jejich očích správnou konzervativní verzi CDU,“ doplnil Handl. Konkrétně ji založili profesor ekonomie Bernd Lucke, novinář Konrad Adam a Alexander Gauland, bývalý člen CDU.

V posledních měsících ale vzrůstající popularitu AfD poznamenala řada skandálů. Kromě zmíněného Höckeho se před eurovolbami houfně řešilo jméno lídra AfD pro volby do EP Maximiliana Kraha a spolkového poslance Petra Bystroně.

Zatímco na západě je strana označována víceméně jako nebezpečí, které je třeba eliminovat, na východě tento striktní přístup rozšířený není. Naopak. Od dob totality zde totiž panuje určitá ostražitost vůči těm, kteří lidem na východě říkají, co si mají myslet.

Bystroňův byt v Praze prohledávali podle Deníku N čeští policisté na základě žádosti německých kolegů v červnu. V Česku narozený politik čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky.

„Část lidí, zejména ze společenského středu, to odradilo, což se promítlo ve výsledku eurovoleb. V lednu letošního roku byla podpora AfD na úrovni 22 až 23 procent a v eurovolbách dostala 15,9 procenta. Myslím si, že pokud by ke skandálům nedošlo, voliči by jim zůstali, ale tohle bylo moc i na ně,“ prohlásil Handl.

Demonstrace v Essenu

Odpůrců AfD, která je kvůli podezření z krajně pravicových aktivit v hledáčku německé civilní kontrarozvědky, je ovšem v Německu spousta. Do Essenu by o víkendu mohlo na demonstrace proti jejímu sjezdu přijet až osmdesát tisíc lidí, uvedl ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul. Jeho úřad následně poznamenal, že demonstrantů může být až sto tisíc. Stejný počet očekávají také pořadatelé protestních akcí, kteří do tohoto západoněmeckého města organizují dopravu odpůrců AfD.

„Pro Německo je stále trochu šok, že má v parlamentu pravicově radikální až extrémní stranu a že je takhle úspěšná. V jeho poválečných dějinách je to absolutně bezprecedentní. A roli hrají i konkrétní požadavky AfD, která dávají do popředí – například vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO. Německá společnost se i proto tímto způsobem brání,“ dodal Handl.