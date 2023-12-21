Сьогодні Київський національний академічний молодий театр грає вистави виключно українських та іноземних авторів. Російські постанови були виключені з репертуару вже на початку війни. Організовує безкоштовні вистави для бійців і пацієнтів військових госпіталів. За словами директора, сьогодні театр має стільки ж глядачів, скільки й до війни. Про це Андрій Білоус сказав редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Київський Молодий театр має довоєнну відвідуваність
Київський Молодий театр має довоєнну відвідуваність (zdroj: ČT24)
Kyjevské mladé divadlo má předválečnou návštěvnost
Kyjevské národní akademické mladé divadlo vyřadilo ruská díla už na začátku války. Hraje tak nyní jiné zahraniční autory a samozřejmě ty ukrajinské. Pro vojáky a pacienty vojenských nemocnic pořádá představení zdarma. Podle ředitele má dnes divadlo stejný počet diváků jako před válkou. Andrij Bilous to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.