Київський Молодий театр має довоєнну відвідуваність

Сьогодні Київський національний академічний молодий театр грає вистави виключно українських та іноземних авторів. Російські постанови були виключені з репертуару вже на початку війни. Організовує безкоштовні вистави для бійців і пацієнтів військових госпіталів. За словами директора, сьогодні театр має стільки ж глядачів, скільки й до війни. Про це Андрій Білоус сказав редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.