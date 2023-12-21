Київський Молодий театр має довоєнну відвідуваність

Viktoria Cerkunyková
před 3 h hodinami|Zdroj: ČT24
Київський Молодий театр має довоєнну відвідуваність (zdroj: ČT24)

Сьогодні Київський національний академічний молодий театр грає вистави виключно українських та іноземних авторів. Російські постанови були виключені з репертуару вже на початку війни. Організовує безкоштовні вистави для бійців і пацієнтів військових госпіталів. За словами директора, сьогодні театр має стільки ж глядачів, скільки й до війни. Про це Андрій Білоус сказав редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.

Kyjevské mladé divadlo má předválečnou návštěvnost

Kyjevské národní akademické mladé divadlo vyřadilo ruská díla už na začátku války. Hraje tak nyní jiné zahraniční autory a samozřejmě ty ukrajinské. Pro vojáky a pacienty vojenských nemocnic pořádá představení zdarma. Podle ředitele má dnes divadlo stejný počet diváků jako před válkou. Andrij Bilous to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.

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