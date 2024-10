Zkraje: Plynulé dopravě pomůže rozšíření dálniční sítě i zodpovědnější chování řidičů

ČT24

, pes

před 13 m minutami | Zdroj: ČT24

Zkraje: D1 a dálniční síť v Česku (zdroj: ČT24)

Hustý provoz, časté nehody a nesnesitelné kolony stále trápí řidiče především na dálnici D1. Přetížené jsou i silnice, po kterých si nákladní auta zkracují cestu. Česká dálniční síť by se měla do konce roku prodloužit o víc než sto kilometrů. Zodpovědnější by měli být ale i řidiči a pomohlo by centrálnější plánování dopravních staveb. O problematice diskutovali ve Velkém Beranově hosté pořadu Zkraje.

Aktuálně je Česku v provozu tisíc čtyři sta kilometrů dálnic, na konci roku jich má výt o sto kilometrů víc. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic má mít kompletní dálniční síť 2094 kilometrů a hotová bude v roce 2033. Na její dokončení čekají řidiči osobních i nákladních automobilů, ale i obce. Chybí například přímé spojení hlavního města s Karlovými Vary nebo jižními Čechami. Silnice jsou nákladní tranzitní dopravou přetížené. Kamiony přes silnice nižších tříd objíždějí i kolony na dálnicích. Kamiony ve městě Například Velké Meziříčí zakázalo tranzitní provoz vozidlům nad 12 tun. „Ale kolabuje to na tom, že když kamion jede do města například zásobovat a neprojede tu trasu celou, je nepostižitelný. Je to nefunkční mechanismus,“ poznamenal starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras (Společně VM). Poslanec Radek Koten (SPD) konstatoval, že když plánuje schůzku, na kterou cestuje po dálnici, bere si na ni půl dne. „V případě, že bych vyjel ráno, skončím před Prahou jako řada lidí. I těch, co dojíždějí ze satelitních městeček a využívají D1,“ řekl. „Přiznám se, že nekriticky věřím své navigaci a když zavelí sjet z dálnice, sjíždím z dálnice,“ poznamenal dopravní psycholog a městský radní Havlíčkova Brodu Jan Sojka (ODS).

Centrálnější plánování „My jsme někdy obětí úředních šimlů, protože každý ten projekt má nějaké své termíny, současně termíny financování. Jsme také závislí na počasí. A pak aniž by to objednavatelé staveb chtěli, se octnou v situaci, kdy nejde půlkou regionu projet. Určitě by tomu pomohlo nějaké centrálnější plánování,“ uvedla 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a místopředsedkyně strany Eva Decroix (ODS). Podobně vidí tuto věc i Alexandros Kaminaras z Velkého Meziříčí: „Je to o spolupráci a vzájemném pochopení. Všem musí docházet, že se to nakonec stejně dotkne hlavně občana.“ „Máme stejný zájem jako obce - udržet kamiony na dálnicích, kde je to nejrychlejší a nejbezpečnější,“ poznamenal mluvčí Česmad Bohemia Martin Felix. K tomu je ale třeba vytvořit vhodné podmínky. Včetně dostatečného množství odpočívadel pro kamiony.