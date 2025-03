Zažila válku i komunismus. Nepodléhejte lžím a vzdělávejte se, radí 104letá pamětnice

V Náměšti byla i řada židovských rodin, většina zahynula v koncentračních táborech. „Toho jsme litovali. Co se šeptalo, to se šeptalo. Kam v noci přijelo gestapo nebo naše policie. Ty židovské rodiny zmizely v noci a my jsme citově velice strádali,“ popisuje.

Svoboda nepřišla

S koncem války lidé dle pamětnice věřili, že znovu zažijí svobodu, nicméně se mýlili. Sledovali Klementa Gottwalda na velitelském můstku při posledním Všesokolském sletu v Praze a bylo jim prý jasné, že začala komunistická vláda.

„To byla pro nás velice těžká léta. Procesy s Miladou Horákovou a se Slánským a s těmi odsouzenými. To jsme nesměli nikde vykládat, že posloucháme rozhlas, protože to byla strašná léta. No a všechno se to prožívalo potmě, potichu,“ říká. Zdůraznila, že to je něco, co by se nemělo nikdy opakovat.

Srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 je zastihla na dovolené na bulharském pobřeží Černého moře. „Pro mě osobně, tak jako pro celý národ, to byl ohromný šok. Tomu jsme nechtěli věřit, že najednou republika byla zavalena ruskými vojsky,“ vzpomíná žena.