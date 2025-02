Přežila hladomor na Ukrajině. Hlad je horší než nemoc, říká Poldina Semančinová

Poldina Semančinová se narodila v roce 1927 v Čechohradu na jihovýchodní Ukrajině. Vzpomíná na důsledky kolektivizace vesnice, kdy mužskou část odvlekli do gulagu, a také na hladomor, který byl jejím důsledkem. Hlad je podle ní horší než nemoc a nikomu by ho nepřála zažít. Ženin otec gulag přežil a se Svobodovou armádou osvobodil Prahu. V Československu zůstal, v pohraničí dostal dům po odsunutých Němcích. Rodina se za ním do Hodonic na Znojemsku postupně přestěhovala.

Prarodiče Poldiny Semančinové přišli do tehdejšího Ruska v roce 1869 spolu s dalšími českými přistěhovalci na pozvání cara Alexandra II. Měli osídlit část Melitopolského újezdu a hospodařit tam na polích, která dostali. „Můj dědeček z maminčiny strany měl sedm dětí, z tatínkovy taky sedm dětí. Měli pole a hodně dobytka, hodně jídla. Měli je čím krmit, tak ženy rodily,“ vysvětluje.

Jedli trávu, listí a ježky Po roce 1929 ale začala Stalinova násilná kolektivizace vesnice. Pirklovým, prarodičům i rodičům Poldiny, bylo zabaveno hospodářství a mužská část rodiny odvlečena do gulagu. „Kulaky všechny odvezli, hodně jich poumíralo, zmrzli. Odvezli je na sever až za Leningrad. Spojovali Bílé a Baltské moře. Ti chlapi to ručně kopali a spali ve stanech. Bylo padesát stupňů mrazu, ráno jich byla polovička zmrzlých,“ popisuje žena. Matka začala pracovat v kolchozu. V roce 1932 Ukrajinu postihl hladomor, který stál životy milionů lidí. „Nepřejte to ani největšímu nepříteli, co je hlad, to se nedá, to vás trápí všechno, co máte uvnitř, všechno potřebuje jíst a vy nemáte nic. Zelenou trávu jsme jedli, listí ze stromů jsme jedli. Vím, že jsme jedli i ježky, a pak už nebylo co jíst. Kolchoz už neplatil vůbec nic. Kdo umřel z hladu, tak ho rodina hned pohřbívala v Čechohradu na hřbitově,“ vzpomíná na hladomor.

Slaná voda ve studni Později se z Čechohradu matka s dcerami přestěhovala za babičkou do nedalekého Melitopolu. Tam za nimi přišel i otec, který na rozdíl od dědečků nucené práce přežil. Rodiče postavili dům v Novém Melitopolu, kde dostali pozemek. „Za svého života rodiče kopali dvakrát studnu a pokaždé v ní byla slaná voda. Nemohli ji používat na vaření ani praní,“ říká. Bylo to proto, že se nedaleko na Krymu těžila sůl. Pro pitnou vodu musely ženy a děti chodit dva kilometry daleko. Nosily ji ve vědrech na takzvaných váhách.

Tatínek Poldiny Josef Pirkl s fotografií maminky Kristýny

Se Svobodovou armádou do Prahy V létě 1942 ženin otec narukoval do takzvané Svobodovy armády. Nastalo další devítileté odloučení. Otec se dostal s armádou až do Prahy. Po válce zůstal v Československu. V Hodonicích u Znojma dostal dům po odsunutých Němcích. Matka s dcerami a babičkou se stěhovaly na západ Ukrajiny do Novin Českých, kde čekaly na povolení k vystěhování.