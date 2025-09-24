Základní škola Sirotkova v Brně zakázala dětem nosit tepláky a takzvané crop topy. Podle vedení školy má opatření žáky připravit na podmínky v budoucích zaměstnáních. Základní škola Bakalovo nábřeží odůvodňuje podobné kroky bezpečnostními, hygienickými a zdravotními důvody. Ministerstvo školství ale připomíná, že podobné zákazy nejsou právně vymahatelné.
Zákaz krátkých triček anebo tepláků. Školy zavádějí přísnější pravidla oblékání
S novým školním rokem zavedla ZŠ Sirotkova přísnější pravidla týkající se oblékání. Školní řád zakazuje odhalená břicha, boky či nošení tepláků místo kalhot. O opatření informoval Český rozhlas. „Chceme děti chystat na budoucí život. Naučit je, jakým způsobem se mají oblékat v určitých situacích,“ vysvětlil ředitel školy Dan Jedlička.
Téma podle ředitele otevřely samy děti na školním parlamentu. „Vzniklo to na základě loňského oblékání deváťaček. Přešlo to rozumnou hranici, kterou jsme byli v naší škole schopni akceptovat,“ poznamenal. „Děti ale nebudeme nijak trestat a rozhodně je nebudeme posílat domů," dodal. Podle Jedličky je opatření v souladu s atmosférou školy.
Samotní žáci opatření vnímají rozdílně. „Když se nesmí nosit třeba velký výstřih, to je v pohodě, ale nemuselo by to být tak přísné. Například u tepláků není problém, když jsou rovného střihu, jsou pohodlné,“ uvedla žákyně Ema Látalová. Podle její spolužačky Emy Smolové se ale tepláky hodí jen na tělocvik, ne do třídy. U triček by naopak tak přísná nebyla.
Školní tričko jako řešení
Pokud žáci přijdou v nevhodném vrchním oblečení, dostanou náhradní tričko s logem školy. V případě nevyhovující spodní části oděvu škola kontaktuje rodiče. „Reakce rodičů jsou pozitivní. Trochu těžší to budeme mít s dětmi, protože každá taková změna vyvolává odpor,“ řekl ředitel Jedlička. Dodal, že vedení chce se žáky o pravidlech dál diskutovat.
Základní škola Bakalovo nábřeží v Brně upravuje oblékání žáků už druhým rokem. „V první řadě jsme to komunikovali s rodiči a získali drtivou podporu. Pak jsme to začali probírat se žáky, tam byly diskuse bouřlivější. Máme tři důvody – bezpečnostní, hygienické a zdravotní,“ uvedla ředitelka Yveta Gašparcová. Podle babičky dvou žáků této školy Evy Kořánílkové by děti měly chodit oblékané čistě, slušně a rozhodně ne výstředně.
„Nerozumím vlastně tomu, proč je to takové téma. Přece není nic na tom, že chceme, aby děti chodily slušně do školy. Nemyslím si, že jim to znemožňuje se projevit,“ doplnila ředitelka.
Zákaz dlouhých nehtů
Sdružení rodičů Křídlo upozornilo, že pravidla zpřísnila i brněnská ZŠ Křídlovická. Její ředitelka se k tomu nevyjádřila. Nicméně Česká televize má k dispozici dokument, který pravidla specifikuje: „Nevhodné je například mít holé břicho, odhalené spodní prádlo, oblečení s velkými výstřihy, příliš krátké sukně nebo kraťasy. Úprava nehtů musí být bezpečná (maximální délka nad okraj prstu je tři milimetry),“ uvádí se v pravidlech.
Podle členky rady Asociace výchovných poradců Zuzany Libánské by bylo nejefektivnější hledat cestu někde uprostřed, v komunikaci mezi školou a rodinou. „Myslím, že striktní zákazy nic neřeší a mohou být kontraproduktivní. Škola si může restrikcemi děti popudit proti sobě. Dítě má chodit do školy vhodně oblečeno, to je úlohou rodiny,“ poznamenala. Když toho rodina není schopna, pak by podle ní měla žákům vysvětlovat, proč je některý způsob oblékání vhodný a jiný ne.
Etnoložka Alena Křížová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pak poznamenala, že by měla platit stejná pravidla pro žáky i učitele. „Škola je specifické prostředí, které má vychovávat ke společenské kultuře. Oděv k tomu patří,“ uvedla.
Podle ministerstva školství jsou podobná opatření právně nevymahatelná. „Školní řád nemůže obecně upravovat otázku vhodnosti oblečení, protože by šlo o nepřiměřený zásah do soukromí. Určité situace ale regulovat lze, například oblečení na tělocvik,“ uvedla mluvčí resortu Veronika Lucká Loosová.
Náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář připomněl, že pravidla oblékání či omezení mobilních telefonů nejsou stanovena zákonem. „Škola si může pravidla upravit ve školním řádu. Musí vždy dbát na prevenci úrazů a bezpečnost. U mobilů platí, že žák musí mít možnost kontaktovat rodiče,“ řekl.
Podle rešerše České televize se pravidla oblékání objevují i mimo Brno – například na ZŠ Mikoláše Alše ve Zlíně nebo na ZŠ Valtická v Břeclavi.
Školní uniformy
Některé, zejména soukromé školy, mají uniformy. Patří mezi ně i pražská základní škola a gymnázium Open Gate. „Na našem gymnáziu studují děti z různých prostředí, i z dětských domovů. Uniformy pomáhají sociální rozdíly smazávat. Nikdo se nemusí cítit špatně, že nemá značkovou mikinu,“ vysvětlila ředitelka Petra Dobešová.
Škola má dvě varianty uniformy – běžnou a slavnostní. „Jsou navržené tak, aby byly pohodlné a praktické. Skládají se z více typů oblečení a doplňků, které si studenti mohou kombinovat,“ popsala ředitelka. Slavnostní uniforma se nosí při významných příležitostech, jako jsou dny otevřených dveří, předávání vysvědčení, vánoční večeře nebo návštěvy hostů.
Běžná uniforma zahrnuje svetr, vestu, polokošili s krátkým či dlouhým rukávem, kožený pásek a odznak s logem školy. Dívky mají navíc na výběr šaty a sukni, chlapci kalhoty.
Ředitel ZŠ Sirotkova zatím o zavedení uniforem neuvažuje, přestože jejich výhody vnímá. „Byli bychom první státní škola v Česku, která by uniformy měla. Změna školního řádu ale může být krokem k dalším úpravám. Žádný termín však nemáme,“ uzavřel.