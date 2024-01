Vlaky se dřevem se nevejdou na trať do Rakouska, náklad místo nich vozí kamiony centrem Znojma

Od loňského prosince provoz ještě zesílil. Přibyly kamiony se dřevem, které dříve vozily vlaky. Od prosincové změny jízdních řádů se totiž vagony na trať z Vídně do Znojma nevejdou, protože neprojedou Unterretzbachem. To je poslední rakouská vesnice před hranicemi a nově do ní začalo zajíždět více osobních vlaků – šestnáct místo osmi. Od chvíle, kdy odjedou z nádraží v Retzu, které je dále na jih, dokud se nevrátí, trať blokují. V Unterretzbachu se jim nákladní vlaky nemohou vyhnout.

Česká televize oslovila Rakouské spolkové dráhy (ÖBB), které jsou v Rakousku dopravcem i správcem infrastruktury. Ty však nereagovaly. Znojemská radnice by chtěla, aby se dřevo ze stovek kamionů vrátilo na nákladní vagony. Obrátila se proto na úřady na obou stranách hranic.

Podle starostky Ivany Solařové (ANO) by situaci vyřešilo, kdyby se prodloužila trasa osobních vlaků a ty místo na jednokolejné zastávce končily na nádraží, kde je kolejí více. „Potřebujeme dosáhnout toho, aby vlaky mohly zajíždět alespoň do šatovské stanice. Samozřejmě nájezd do znojemské stanice by byl nejlepší variantou,“ shrnula.



Společně s ministerstvem dopravy hledá znojemská radnice i další řešení na zmírnění zátěže způsobené kamiony. U nákladů se dřevem by mělo pomoci, že v březnu skončí výjimka, podle níž mohou kamiony převážet dřevo jako nadrozměrný náklad. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky by pak mohlo připadat v úvahu zavedení dynamického vážení nákladních vozidel. „Znojmo si musí vyhodnotit, zda by to pomohlo řešit situaci,“ poznamenal.

Ministerstvo i vedení města se však shodují, že opravdu účinným řešením bude až dostavba další části obchvatu. Jeho rozhodující část, díky níž se tranzitní doprava vyhne centru, však chce ŘSD začít stavět až v příštím roce, práce na ní potrvají další dva roky.