Vedení Prahy souhlasilo s prodejem pozemků podniku Nové Holešovice

Pražský dopravní podnik (DPP) může prodat společnosti Nové Holešovice pozemky v okolí stanice metra C Nádraží Holešovice. Radní města po více než roce diskuzí prodej schválili. Nové Holešovice jsou společným podnikem DPP a developerských firem Karlín Group a CPI Property Group, který má uskutečnit revitalizaci stanice a výstavbu v jejím okolí. Příprava záměru se zasekla poté, co Piráti začátkem loňského roku odmítli prodej pozemků podpořit.

Nové Holešovice založil DPP před čtyřmi roky spolu s firmou Karlín Group, následně se zapojila i CPI Property Group, která v oblasti také vlastní pozemky. Město, respektive DPP měl společnému podniku prodat parcely a v budoucnu se podílet na zisku z developmentu. Proces se zastavil loni v lednu poté, co náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) nejprve prodej podpořil na dozorčí radě DPP, ale následně na radě města změnil názor s tím, že má o společném podniku pochybnosti.

Poté situace zůstala na mrtvém bodě a koaliční strany se nebyly schopny shodnout na dalším postupu. Vytvořily proto pracovní skupinu, která měla navrhnout úpravy dohody, a zastupitelé na konci letošního února uložili primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS) a jeho náměstkovi Petru Hlaváčkovi (STAN), aby do konce března předložili městským radní návrh dalšího postupu.

Čtyři varianty

To se stalo až teď, radním předložený návrh obsahoval čtyři varianty. První byla, aby do společného podniku vstoupil i magistrát, druhá pak, aby s ním uzavřel smlouvu. Třetí verze počítala s původně zamýšleným postupem s úpravami, které vycházejí z doporučení magistrátní pracovní skupiny. Poslední varianta pak navrhovala zánik společnosti Nové Holešovice a vytvoření nového modelu rozvoje stanice se zapojením i dalších zainteresovaných subjektů. To chtěli Piráti, uspěla však varianta prodeje pozemků, kterou podpořili radní za SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN.

Podle radního města pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) je ze strany Prahy nyní vše potřebné dokončeno a před samotným prodejem musí nyní DPP a další účastníci podniku schválit upravenou smluvní dokumentaci a podepsat ji. Jak dlouho to potrvá, podle něj nelze přesně odhadnout. Stejně tak není zatím jasná přesná cena za pozemky DPP, která původně měla být 173 milionů korun. Podle radního totiž bude vyšší. „Ale nemohu říci přesnou sumu, protože v těch materiálech je výpočet, a nikoliv přesná částka,“ řekl.

Projekt v počátku ztratil čas i peníze, míní developer

„Jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum a nebude tak nutné vymáhat podpis transakční dokumentace soudně. Samozřejmě nás mrzí, že společný podnik hned v počátku ztratil čas a nemalé finanční prostředky na svoji obranu namísto toho, aby je investoval do samotného projektu transformace zanedbané části Holešovic. Každopádně práce ihned započnou tam, kde byly v únoru loňského roku na základě smyšlených obvinění zastaveny,“ komentoval rozhodnutí radních šéf Karlín Group Jan Ludvík.

Déle než rok trvající zastavení projektu dlouhodobě kritizuje opozice. „Praha je v bodě, kde jsme byli před patnácti měsíci. Po roce a čtvrt absurdního blokování a laciného politického divadla ze strany Pirátů se pražská koalice vzmohla jen na kosmetické úpravy projektu,“ nebere si servítky předseda Prahy Sobě a bývalý radní metropole pro dopravu Adam Scheinherr.

Podobně se vyjádřil i předseda zastupitelského kontrolního výboru a šéf pražského ANO Ondřej Prokop. „Nečinnost může Prahu stát nejen velké peníze, ale hrozí i arbitráž. Co je však ještě horší – pan Hřib nikdy nenavrhl žádné alternativní řešení, a přitom je stanice dál ve zcela zbídačeném stavu,“ zkritizoval. Dodal, že spolupráce se soukromým sektorem podle něj může být cestou i pro další zanedbané stanice metra, například na Roztylech.