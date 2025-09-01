Všechny tramvajové linky dotčené letními výlukami se v Brně od 1. září vrátily na své původní trasy. Dopravní podnik města Brna (DPMB) během tří a půl měsíce opravil téměř pět kilometrů tratí do Modřic, Zábrdovic a v Kounicově ulici. Do tří projektů investoval téměř 400 milionů korun.
Tramvaje v Brně se po výlukách vrátily na své trasy
V neděli skončily v Brně tři velké rekonstrukce, které v létě výrazně komplikovaly dopravu. Opravená je trať v Zábrdovické ulici a na Staré osadě, kam se vrátily linky 2 a 3. Ty budou opět jezdit i po Vídeňské ulici – dvojka tedy až do Modřic. Tramvaje se vrátily také do Kounicovy ulice, kudy znovu projíždí linka 12.
Bez víkendových výluk už jezdí tramvaje pod železničním viaduktem u hlavního nádraží. Do smyčky u nádraží se vrátily i trolejbusy. Na svou trasu se pod viaduktem vrátila také tramvajová linka 10 a autobusová linka 67.
Při rekonstrukci v Zábrdovické ulici podnik nejen vyměnil staré koleje, ale také rozšířil osovou vzdálenost z tří na tři a půl metru. Úprava se týkala 240 metrů trati mezi zastávkami Vojenská nemocnice a Kuldova. Povrch vozovky je nově z gumoasfaltu, který pomáhá snižovat hluk z dopravy.
Na trati do Modřic budou moci tramvaje jezdit až sedmdesát kilometrů v hodině, zatímco před opravou musely zpomalovat na třicet. Zastávka Ořechovská je nyní bezbariérová díky elektrické plošině.
Nová zastávka u knihovny
V Kounicově ulici vznikla po čtyřiadvaceti letech od otevření knihovny nová trolejbusová zastávka Zemská knihovna. Podle generálního ředitele DPMB Miloše Havránka bude funkční od října. „Změnili jsme také uspořádání zastávky Nerudova, kde se vystupovalo do vozovky. Nově tam bude zastávka vídeňského typu, takže nástup i výstup budou bezbariérové,“ uvedl Havránek.
Dokončily se také opravy silnic v Židenicích – ve Svatoplukově a Rokytově ulici. Všechny autobusové a trolejbusové linky zde jezdí po svých trasách. Skončila rovněž výluka autobusových linek v Žabovřeskách na Rosického náměstí.
Dopravě se uleví i díky dokončení stavebních prací na Poříčí. Původní termín byl stanoven do 4. září, město ale jedná s ŘSD o dřívějším ukončení.
- 106 dní
- 4720 metrů tramvajového svršku
- 380 miliónů korun
- 5 opravených zastávek
- 1 nová trolejbusová zastávka Zemská knihovna
zdroj: DPMB
Další omezení pokračují
Tramvajovou dopravu zatím omezuje pouze rekonstrukce Údolní ulice, která má skončit v polovině prosince. Už od pondělí však bude pro auta znovu průjezdná křižovatka s Úvozem.
„Do půlky října bude pokračovat oprava Kníničské, do prosince Údolní, a v říjnu začne přestavba křížení dálnic D1 a D2, což dopravu v Brně ovlivní extrémně. Čeká nás také uzavírka Pisáreckých tunelů a opravy dalších ulic,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Podle Kratochvíla se sice krátkodobě řidičům uleví, tempo investic je ale nutné udržet. „Nepočítejme s tím, že bude v dopravě klid. Snažíme se stavby koordinovat, bez toho by byla situace ještě horší. Na silnicích se však potkávají zájmy státu, kraje, města i dalších investorů, například dopravního podniku, vodáren či tepláren,“ zdůraznil.
Radní připomněl i několik dalších ulic, jejichž rekonstrukce začne příští rok či v dalších letech. Dvě stavby ale ovlivní dopravu v Brně zásadně a na delší dobu: přestavba železničního uzlu a výstavba vysokorychlostních tratí se zastávkou Vídeňská.