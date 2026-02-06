Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla


6. 2. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. ERÚ podle svého mluvčího Michala Keborta už situaci řeší. Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače.

ERÚ ověří, zda situace Teplárny Kladno splňuje zákonné důvody pro ustanovení opatření, tedy i výběr dodavatele. Situací se intenzivně zabývá, uvedl Kebort. Vyjádření vedení Kladna zjišťuje agentura ČTK.

Oznámení Teplárny Kladno není podle mluvčího ERÚ samo o sobě z pohledu energetického zákona důvodem, pro který by ERÚ mohl uvalit opatření nad rámec licence. „Zákonným důvodem mohou být pouze objektivní skutečnosti, které v tuto chvíli musí úřad ověřit. Situací se samozřejmě intenzivně zabýváme a další kroky oznámíme poté, co možnosti probereme se všemi dotčenými stranami,“ vysvětlil Kebort.

Kladno postaví vlastní zdroj tepla, chystá se na zavření elektrárny
Elektrárna Kladno

Loni v listopadu teplárna oznámila, že ukončí provoz letos v prosinci, nejpozději v březnu 2027. „Cena, za kterou dlouhodobě teplo dodáváme, nepokrývá výrobní náklady a na produkci tepla tak ročně doplácíme desítky milionů korun,“ řekl ředitel Teplárny Kladno Michal Hons. Důvodem jsou podle něj drahé emisní povolenky, nastavení evropského energetického trhu a smlouva s městským distributorem tepla Tepo uzavřená před energetickou krizí, která má platit do roku 2030. Kladno chystá vybudování vlastního paroplynového zdroje, který má být dle dřívějších informací hotový v příštím roce.

Teplárna také vyrábí z uhlí elektrickou energii. I v tomto případě má ukončit provoz v prosinci 2026, nebo nejpozději v březnu 2027. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS letos v lednu konstatoval, že uzavření Teplárny Kladno provoz sítě neohrozí.

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026
Elektrárna Chvaletice

Výběr redakce

Berlínské letiště obnovilo provoz, mrznoucí déšť ho komplikoval dva dny

Berlínské letiště obnovilo provoz, mrznoucí déšť ho komplikoval dva dny

08:28Aktualizovánopřed 4 mminutami
Izrael kropil jih Libanonu „toxickými látkami“, tvrdí Bejrút

Izrael kropil jih Libanonu „toxickými látkami“, tvrdí Bejrút

13:58Aktualizovánopřed 18 mminutami
Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

Evropská komise označila TikTok za nepovolený návykový design

12:39Aktualizovánopřed 36 mminutami
Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

před 52 mminutami
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU, hlásí média

09:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

11:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

před 2 hhodinami
Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

09:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. ERÚ podle svého mluvčího Michala Keborta už situaci řeší. Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače.
14:02Aktualizovánopřed 6 mminutami

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

Obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti čelí policista, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni v srpnu postřelil v pražských Ďáblicích muže, jenž na ulici napadl manželku, kterou se snažil odtáhnout do bytu, a následně se v bytě sám zabarikádoval. Muž poté zemřel v nemocnici. O obvinění policisty, kterému v případě odsouzení hrozí až 16 let vězení, informovaly Novinky.cz. Podle webu obviněný zůstává ve službě u pražské policie, působí ale beze zbraně.
před 52 mminutami

Zakázku na cyklověž v Hradci vyhrál uchazeč kritizovaný z nezkušenosti

Hradec Králové chce postavit novou cyklověž pro 120 kol s fotovoltaikou. Zakázku za 22,4 milionu korun bez DPH vyhrál podnikatel a učitel královéhradecké průmyslové školy Václav Břeň, který přitom podobný objekt dosud nikdy nerealizoval. Podoba ani provoz systému zatím nejsou veřejně známé.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

V penzi bývalé učitelce chyběly děti. Teď pomáhá ve školce jako „babička“

Mateřské školy v Pardubicích zapojují do výuky aktivní seniory. V rámci projektu DOBRO-SEN pomáhají dobrovolné „babičky a dědečkové“ dětem ve třídách a učitelům s každodenní péčí. Projekt přináší prospěch oběma generacím a funguje už více než dekádu.
před 22 hhodinami

Návštěva staré dámy zviklá morálku v Ostravě

Příjezd bývalé a nyní zámožné rodačky vyvolá ve zchudlém městě morální dilema. Ve hře Návštěva staré dámy ho před sedmdesáti lety rozehrál švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt. Nyní groteskní tragikomedii nejen o tom, co vše lze koupit za peníze, uvádí Komorní scéna Aréna v Ostravě.
před 22 hhodinami

V příštích dnech bude dál zataženo, mrznout ale má jen v noci

Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude více o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včera v 07:54

Přehled bezbariérových škol neexistuje, rodiče je musejí hledat sami

V Česku neexistuje oficiální seznam bezbariérových škol. Rodiče dětí s tělesným handicapem tak musejí často obvolávat desítky zařízení, aby zjistili, kam se mohou jejich děti přihlásit. Týká se to základních i středních škol. Vznikla proto platforma Výtahy do škol, která mapuje dostupnost škol a upozorňuje na bariéry ve vzdělávání.
4. 2. 2026

Z Dolu ČSM vyjel poslední vozík. Těžba černého uhlí v Česku skončila

Horníci vyvezli z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku symbolický poslední vozík s černým uhlím. Definitivně tak po téměř 250 letech skončilo dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském revíru, ale i v celé České republice. Akce související s ukončením těžby potrvají v areálu dolu i v Ostravě celý den a zakončí je bohoslužba za horníky.
4. 2. 2026Aktualizováno4. 2. 2026
Načítání...