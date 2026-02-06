Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. ERÚ podle svého mluvčího Michala Keborta už situaci řeší. Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače.
ERÚ ověří, zda situace Teplárny Kladno splňuje zákonné důvody pro ustanovení opatření, tedy i výběr dodavatele. Situací se intenzivně zabývá, uvedl Kebort. Vyjádření vedení Kladna zjišťuje agentura ČTK.
Oznámení Teplárny Kladno není podle mluvčího ERÚ samo o sobě z pohledu energetického zákona důvodem, pro který by ERÚ mohl uvalit opatření nad rámec licence. „Zákonným důvodem mohou být pouze objektivní skutečnosti, které v tuto chvíli musí úřad ověřit. Situací se samozřejmě intenzivně zabýváme a další kroky oznámíme poté, co možnosti probereme se všemi dotčenými stranami,“ vysvětlil Kebort.
Loni v listopadu teplárna oznámila, že ukončí provoz letos v prosinci, nejpozději v březnu 2027. „Cena, za kterou dlouhodobě teplo dodáváme, nepokrývá výrobní náklady a na produkci tepla tak ročně doplácíme desítky milionů korun,“ řekl ředitel Teplárny Kladno Michal Hons. Důvodem jsou podle něj drahé emisní povolenky, nastavení evropského energetického trhu a smlouva s městským distributorem tepla Tepo uzavřená před energetickou krizí, která má platit do roku 2030. Kladno chystá vybudování vlastního paroplynového zdroje, který má být dle dřívějších informací hotový v příštím roce.
Teplárna také vyrábí z uhlí elektrickou energii. I v tomto případě má ukončit provoz v prosinci 2026, nebo nejpozději v březnu 2027. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS letos v lednu konstatoval, že uzavření Teplárny Kladno provoz sítě neohrozí.