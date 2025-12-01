Kladno postaví vlastní zdroj tepla, chystá se na zavření elektrárny

2 minuty
Město Kladno musí velmi rychle vybudovat nový zdroj tepla. V současné době ho zásobuje teplem tamní elektrárna, kterou však kvůli ztrátovosti společnost Sev.en zavře. Kladno tak začalo připravovat stavbu nové teplárny, zatím se ale do země nekoplo. Primátor je přesvědčený že se vše stihne. „Jdeme vlastní cestou, stavíme náš zdroj, který bude hotový do roka a půl, maximálně do dvou let. A tím zabezpečíme teplo za přijatelné ceny,“ slibuje primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). I kdyby se výstavba zpozdila, obyvatelé bez tepla nezůstanou. Dodávky by zajistil stát – třeba tím, že by do teplárny přivedl nového nouzového provozovatele.