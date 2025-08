Solární panely by mohly chránit plodiny před extrémy počasí

Vědci na Vysočině pracují na unikátním zemědělském výzkumu, který sleduje vliv výroby elektřiny ze slunce na růst rostlin. Takzvaná agrovoltaika má pomoci zemědělcům čelit klimatickým změnám a zároveň šetřit půdu. Mezinárodní výzkumný projekt, který funguje už od loňského roku a do kterého je zapojeno i sousední Rakousko, má trvat tři roky.

Kraj Vysočina spustil projekt poté, co vzrostl zájem o stavbu solárních panelů na polích. Výzkumníci předpokládají, že panely by mohly chránit rostliny během extrémního počasí. „Za květnových mrazů nebo letních veder,“ uvedl Čepl.

Brambory nebo sója a mezi nimi řady solárních panelů, tak by mohlo vypadat zemědělství budoucnosti. Na Havlíčkobrodsku takovou možnost zkoumají zatím s pomocí maket. „V jedné části pole jsou plodiny pěstovány běžným způsobem, ve druhé jsou tři řady vertikálních panelů zhotovených z tmavé textilie. Simulují podmínky, které by nastaly po instalaci skutečné agrovoltaiky. Tedy solárních panelů umístěných tak, aby bylo možné mezi nimi dál hospodařit,“ uvedli výzkumníci v tiskové zprávě .

Výzkum ukázal rozdíly v mikroklimatu

Už v červenci naměřil Výzkumný ústav bramborářský, který je nyní jediným partnerem programu INTERREG za Vysočinu, rozdíly v mikroklimatu. „Je tam vyšší teplota. Například večer o půl stupně. Mezi panely je celkově tepleji, takže úroda by mohla vyrůst dříve,“ řekl radní Kraje Vysočina pro oblast vodního a lesního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Řehoř (ANO). Výzkumný ústav sleduje vliv panelů na růst plodin ve Valečově na Havlíčkobrodsku.

Výsledky testů by ale měly pomoci i dalším regionům. „Je pro nás důležité, že jsme se mohli do projektu TASTE zapojit. Je to příležitost zjistit, jak lze skloubit obnovitelné zdroje s udržitelným zemědělstvím,“ poznamenal Řehoř.