Skautský projekt pomáhá spotřebitelům získat levnější elektřinu a plyn. V srpnové aukci se skautům podařilo vysoutěžit jedny z nejvýhodnějších cen na trhu pro 17 tisíc domácností, firem i institucí. Z každé smlouvy přispívá poskytovatel služeb také samotným skautům na jejich provoz. Češi hledají způsoby, jak za energie ušetřit, roste zájem o sdílení elektřiny a vznik energetických společenství.
Skautský projekt napomáhá institucím i domácnostem k levnější energii
Pomáhat sobě i druhým je heslo, kterým se řídí i skauti z brněnského střediska. Nový skautský rok zahajují s vědomím, že na energiích v klubovně ušetří tisíce korun. A to díky projektu Skautská energie, do něhož se na jaře znovu zapojili. „Oproti tomu, co platíme teď, to bude zhruba o třicet procent méně,“ uvedl vedoucí střediska Axinit Brno Junák – český skaut Václav Chvíla.
Do projektu se přihlásilo téměř 4,5 tisíce domácností, organizací i firem, včetně obcí a škol. Například střední škola v Kuřimi na Brněnsku ušetří deset procent, tedy zhruba sto tisíc korun. „Výhoda je v tom, že aukce je nezávazná. Přihlásíme se a až po jejím skončení se rozhodneme, zda budeme cenu akceptovat,“ vysvětlil ředitel SOŠ a SOU Kuřim Vojtěch Novotný.
Podle výzkumného pracovníka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jana Jonáše patří nabídka Skautské energie mezi jedny z nejlevnějších na trhu. Záleží ale na spotřebě i na doplňkových produktech, které mohou dodavatelé nabízet. „Když jste maloodběratel, možná se kvůli pár stokorunám ročně nevyplatí měnit dodavatele,“ dodal Jonáš. Zároveň doporučuje spotřebitelům uzavírat smlouvy maximálně na dva roky. „Energetický trh se v posledních deseti letech vyvíjel tak překvapivě, že předvídat cenu i na dva roky dopředu je složité. I za rok může být situace úplně jiná,“ dodal.
Po zkušenostech zpřísnili pravidla výběru dodavatelů
V minulosti jeden z dodavatelů Skautské energie zkrachoval. Autoři projektu proto zpřísnili kritéria výběru. „Zveme jen několik málo prověřených firem, s nimiž máme dlouhodobou spolupráci a o nichž víme, že obstály i v době energetické krize,“ uvedl ředitel projektu Skautská energie Tomáš Slavík.
V letošní aukci podal v kategorii elektřiny nejnižší nabídku Centropol, u plynu pak uspěla Pražská plynárenská. Vítězní dodavatelé zároveň z každé spotřebované MWh posílají 66 korun na činnost Junáka – českého skauta.
Pozor na podvodné „překupníky energií“
Energetické aukce nepořádají pouze skauti. Zprostředkovatelů je podle registru Energetického regulačního úřadu téměř tisíc. Jejich počet klesl po energetické krizi, teď se vrací zpět. „Spotřebitel by měl vždy věnovat pozornost tomu, s kým uzavírá smluvní vztah a zda jde o důvěryhodného partnera,“ uvádí Česká obchodní inspekce na webových stránkách.
„Ačkoliv smlouvu o zprostředkování podle energetického zákona můžeme vypovědět kdykoliv bez sankcí, zprostředkovatel si může říct o odměnu, a to nejenom jednorázovou, ale i paušální,“ vysvětlil mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
Obezřetní by měli být spotřebitelé také při nevyžádaných nabídkách po telefonu nebo při podomním prodeji. Využívat by měli on-line porovnávače cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu, a následně oslovit přímo vybraného dodavatele.
Zájem o sdílení elektřiny roste
Úspory přináší také sdílení elektřiny ze solárních panelů, větrných turbín nebo bioplynových stanic. Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra (EDC) uplynul rok. V České republice nyní sdílí elektřinu 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Ty si spolu vyměnily elektřinu v celkovém objemu více než 33 GWh.
K 31. červenci EDC evidoval nejvíce takzvaných aktivních zákazníků – 15 625, následovalo 685 bytových domů. Roste také zájem obcí, firem a dalších skupin o vytváření energetických společenství.
„Zatímco první společenství vznikla až po čtvrt roce fungování a v lednu jich bylo pouze sedm, nyní jich registrujeme už více než čtyři desítky,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva EDC Petr Kusý.
Elektřinu, kterou jeden subjekt vyrobí, může poskytnout (sdílet) ve stejný moment do jiného odběrného místa na jiné adrese. Například výrobna instalovaná na rodinném domě v Plzni může vyrobenou elektřinu sdílet do bytu, který se nachází v Praze.
Sdílení elektřiny v systému komunitní energetiky nabízí zákazníkům efektivnější využití vlastní vyrobené elektřiny, lepší kontrolu nad svojí spotřebou a posílení vlastní energetické soběstačnosti. Přispívá také k lepší ochraně životního prostředí. Snižuje vlastní výdaje za energie.
Aktivní zákazník může být jednotlivec nebo skupina až jedenácti osob nebo subjektů, kteří mezi sebou sdílejí jimi vyrobenou elektrickou energii. Hlavní podmínkou sdílení je registrace výrobních a odběrných míst u EDC.
Energetické společenství je právnickou osobou s předmětem činnosti výroba elektřiny, sdílení elektřiny, dodávka elektřiny nebo výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů. Musí být také v registru vedeném Energetickým regulačním úřadem.
Zdroj: Elektroenergetické datové centrum (EDC)
