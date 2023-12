Praha bude příští rok hospodařit s příjmy 105,8 miliardy a výdaji 109,4 miliardy korun

Pražští zastupitelé ve čtvrtek po několikahodinové diskuzi schválili rozpočet na příští rok. Počítá s příjmy zhruba 105,8 miliardy a výdaji 109,42 miliardy korun, což je na příjmové i výdajové stránce meziroční zvýšení. Rozdíl příjmů a výdajů vyrovnají peníze z vlastních zdrojů z minulých let. Na investice je vyčleněno asi 21,32 miliardy korun, což je oproti letošnímu rozpočtu o 1,12 miliardy víc.

Nejvíce peněz dá hlavní město do oblasti dopravy, a to jak v běžných výdajích, tak v investicích. Běžné výdaje dosáhnou asi 88,1 miliardy korun, což je zhruba o 3,4 miliardy více než v letošním rozpočtu. Z celkové částky zamíří 28,67 miliardy korun na dopravu. V případě investic plánuje město dát z celkové částky na dopravu 9,45 miliardy korun.

Druhou nejnákladnější rozpočtovou kapitolou v běžných výdajích je školství s částkou 27,51 miliardy korun. Asi 5,78 miliardy korun půjde do zdravotnictví a sociální oblasti a přes tři miliardy na městskou infrastrukturu a stejná částka na bezpečnost. Kovářík v souvislosti s běžnými výdaji zmínil letos schválenou změnu financování městských částí, díky které dostanou v příštím roce meziročně o 1,32 miliardy korun více.

Velkou položkou je také Pavilon Arktida v pražské zoo za 1,2 miliardy, přičemž celkem má hlavní město na projekty příští rok vyhrazených 21 miliard, tedy necelou pětinu rozpočtu. „Samozřejmě moje přání je, aby ta částka byla vyšší, procentuálně, ale je to podmíněné tím, abychom byli schopni zajistit kompletní provoz města,“ uvedl pražský radní pro oblast financí Zdeněk Kovářík (ODS).

Nacher: Rozpočet je udržovací

„Ten rozpočet je udržovací, provozní náklady rostou a vlastně tam není nic, co by bylo výjimečného,“ podotkl opoziční zastupitel Patrik Nacher (za ANO). „Ten rozpočet, tak jak je navržen, bohužel myslí víc na ledního medvěda než na místa na středních školách. Úplně tam chybí peníze na lanovku do Bohnic,“ uvedl také další opoziční zastupitel Jan Čižinský (Praha sobě). V rozpočtu podle něj chybí dostatek peněz také na pokračování rekonstrukce Barrandovského mostu, na projekty zvýšení bezpečnosti chodců či na již připravené tramvajové a autobusové zastávky.

V diskuzi zejména zastupitelé postupně navrhovali různé úpravy a navýšení rozpočtu, které se z většiny do finálního dokumentu nedostaly. Jednou z výjimek je úprava, kterou navrhl Patrik Nacher a která se týkala finanční pomoci Izraeli. Zastupitelé změnili název čtvrtmiliardové rezervy původně určené na pomoc Ukrajině tak, že z ní lze čerpat i na dary na podporu Izraele. Zastupitelé také schválili navýšení běžných výdajů o 65 milionů korun na granty určené pro rozvoj sociálních služeb.

Pro letošní rok schválili zastupitelé rozpočet s příjmy 99,65 miliardy a výdaji 104,88 miliardy korun. Rozdíl příjmů a výdajů vyrovná hlavní město mimo jiné penězi od státu. Na investice bylo vyčleněno zhruba 20,2 miliardy korun. Podoba rozpočtu se během roku mění podle aktuálního vývoje hospodaření. V Praze vládne koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN. V opozici je ANO, Praha Sobě a SPD.