Proti kolonám v centru potřebuje Praha jinou zbraň než okruhy, hájí náměstek i dopravní expert zpoplatnění vjezdu

Praha se chystá změnit systém parkování a zároveň dál připravuje zpoplatnění průjezdu po části pravého vltavského nábřeží a Malou Stranou. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) řekl v Událostech, komentářích, že nepovažuje problematiku zpoplatnění vjezdu do části centra za závislou na dostavbě kapacitních okruhů. Ty i podle dopravního experta Michala Vojtíška auta do Prahy spíše přivedou, než že by jejich počet limitovaly.

„Pokud ubereme cest, pokud zpoplatníme parkování, pokud zpoplatníme vjezdy, aut začne logicky ubývat. Naopak pokud postavíme okruh, pokud postavíme nové dálnice, zlepšíme dopravní obslužnost okolí Prahy, aut bude přibývat. Je daleko více motoristů, kteří by rádi jeli autem do Prahy, než se tam vejde,“ podotkl Vojtíšek.

Podle něj i podle Michala Vojtíška z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT nelze dávat zpoplatnění vjezdu na Smetanovo nábřeží a do části Malé Strany do souvislosti s kapacitními okruhy kolem širšího centra, respektive celé Prahy.

Placený vjezd by měl být na Smetanovo nábřeží a do Karmelitské, což chce vedení Prahy a zejména radnice Prahy 1, která diskusi o této novince iniciovala kvůli tomu, že nynější množství tranzitujících aut blokuje městskou hromadnou dopravu. Mětský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib nicméně zdůraznil, že to, zda bude zpoplatnění vůbec zavedeno, „bude záležet na tom, jak doběhne diskuse na magistrátu“. Případný poplatek by měl činit 200 korun za den.

Dodal, že se do centra Prahy víc aut zkrátka nevejde. „Bohužel pro motoristy není fyzicky možné, aby každý, kdo chce jet autem do Prahy, se tam vešel. Historické centrum Prahy tu kapacitu nemá. Problém centra Prahy nelze vyřešit stavbou okruhů nebo dálnic směrem do Prahy, protože centrum se nezvětší,“ řekl.

V Česku již zkušenost s mýtem za vjezd do centra existuje. V 90. letech takový poplatek zavedlo Velké Meziříčí. S ohledem na pražské plány je ale pozoruhodné, že Meziříčí předloni mýto zrušilo. Místostarosta Martin Kaman (Společně VM) je nicméně přesvědčen, že podmínky v jeho městě jsou s centrem Prahy nesrovnatelné.

Problém podle něj byl, že se město snažilo zajistit pro všechny, kdo poplatek za vjezd zaplatí, místa k parkování, a z náměstí se pak stalo obří parkoviště s 240 místy. „Z historického a pěkného náměstí se stalo parkoviště. A viděli jsme, že parkovací kapacita je mrtvá, nepřináší požadovaný obrat, že tam spousta lidí ráno vjede, zaparkuje, stráví celý den v práci a odpoledne odjede. Zabírají tím místo lidem, kteří potřebují navštívit úřad, restauraci nebo obchod,“ poukázal.

Nemíní však, že by z meziříčské zkušenosti vyplývala nějaká jednoznačná rada pro Prahu, když ta usiluje hlavně o to, aby některými částmi centra zkrátka projíždělo méně aut. „Poplatek za vjezd dává smysl, když chcete regulovat vjezdy. Ale kombinace s parkovacími kapacitami je nevhodná,“ uvedl Kaman.

Diskuse o změnách v parkování podle Hřiba teprve začíná

Praha kromě zpoplatnění vjezdu na nábřeží a Malou Stranu začíná připravovat změny v parkovacím systému. Mělo by být zpoplatnění parkování v zónách placeného stání i pro elektromobily. Zaniknou přenosná parkovací oprávnění, naopak vzniknou celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, a rezidenti budou moci platit nejen za rok, ale i za měsíc parkování.

Modré zóny by měly být vyhrazeny výhradně pro rezidenty – tak jako to bylo na začátku, zatímco dnes je možné za stání v nich také platit po čtvrthodině. Ceny se liší podle lokalit, bývá to kolem 60 nebo 80 korun za hodinu. Rezidenti by ale měli dostat k dispozici také určitý počet hodin, který by mohli přenechat přátelům nebo třeba řemeslníkům.