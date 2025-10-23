Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24

Cévní mozková příhoda postihne v Česku každoročně zhruba 25 tisíc lidí. Třetina z nich si odnese trvalé následky. Zatímco akutní péče v nemocnicích patří ke světové špičce, následná rehabilitace často naráží na nedostatek informací, koordinace i sdílení zkušeností. Pomoci vrátit pacienty do běžného života se snaží například platforma Aktivně po mrtvici.

Manžela Zuzany Reviero, Carlose, postihla mozková příhoda před čtyřmi lety. „Asi po 45 minutách od převozu manžela na jednotku intenzivní péče mi volal lékař z neurologického oddělení. Řekl, že je Carlos v kómatu a má masivní krvácení v mozkovém kmeni. Operace nebyla možná, jedinou možností bylo udržovat ho v umělém spánku a čekat,“ popsala Zuzana.

V té době měli tři děti a na cestě byla dvojčata. Díky podpoře přátel i odborné pomoci dokázali překonat první kritické týdny. „Byla jsem vděčná za každý, byť miniaturní posun. Za každou známku pokroku. Carlos postupně dokázal pohnout rukama, nohama, hlavou a omezeně i očima,“ vzpomíná Zuzana s tím, že bylo na čem stavět.

Mozkovou mrtvici odhalí jednoduchý FAST test
Lidský mozek na MRI

Rehabilitace rozhoduje o budoucnosti

Po třech měsících lékaři oznámili, že Carlos může opustit neurologické oddělení a potřebuje co nejrychlejší a nejkvalitnější rehabilitaci, která rozhodne o jeho dalším zotavení. Sociální pracovnice se snažila najít vhodné zařízení, ale všude narážela na odmítnutí. Po týdnech bezúspěšných pokusů zvolili soukromou kliniku. Carlosův psychický stav se však zhoršoval, a tak se Zuzana Reviero rozhodla pro domácí péči.

  • pokleslý ústní koutek
  • náhlá porucha řeči
  • ochabnutí horní anebo dolní končetiny na jedné straně těla

zdroj: FNUSA

Rodina získala podporu terénní ergoterapeutky. „Nejenže přežil, ale vrátil se domů a může vidět děti vyrůstat,“ říká Zuzana. Přátelé a známí pomáhali s úklidem, nákupy i každodenní péčí. Carlos se tak mohl znovu účastnit rodinného života. „Za ty roky nám vyšly vstříc stovky lidí. Bez nich bychom to nezvládli,“ dodává.

Zuzana Reviero svůj příběh sdílela na portálu Aktivně po mrtvici, aby inspirovala ostatní, že se nesmí vzdát. „Musíte mít odhodlání a vědět, za čím jdete. Vždy je třeba hledat cestu vpřed – s vírou a nadějí,“ vzkazuje.

Nejdřív jen hýbal očima, teď má ochrnutý záchranář šanci, že bude znovu chodit
Rehabilitace

Sborový zpěv pomáhá s návratem řeči

Zhruba třetina pacientů po mrtvici trpí poruchou řeči, takzvanou afázií. „Je způsobená poškozením řečových center mozku. Pokud je postiženo centrum porozumění, lidé mluví a nerozumí. Pokud centrum produkce řeči, rozumí, ale nedokážou mluvit. Vzniká takzvaný ‚slovní salát‘,“ vysvětluje primář neurologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a zakladatel Health Management Institute Robert Mikulík.

Nejen Bruce Willis. Němá tajemství upozorňují na problémy lidí s afázií
Němá tajemství

Výzkumy ukazují, že pro lidi s afázií má výrazný terapeutický přínos společný zpěv. „Na rozdíl od běžné řečové terapie aktivuje pravou mozkovou hemisféru, čímž podporuje vznik nových spojení a pomáhá nahrazovat poškozené oblasti odpovědné za jazykové funkce,“ popisuje Mikulík.

Podle něj zpěv nejen pomáhá s afázií, ale také zlepšuje psychickou pohodu pacientů. Proto vznikl v rámci platformy Aktivně po mrtvici AfaSbor, který je otevřen lidem po mrtvici i jejich blízkým. Inspirací byly podobné projekty z Velké Británie, USA a Austrálie, kde se tento přístup osvědčil jako účinný nástroj podpory pacientů po cévní mozkové příhodě.

Světový den cévní mozkové příhody se připomíná 29. října a je iniciativou Světové organizace pro mrtvici (World Stroke Organization) zaměřenou na zvyšování povědomí o příznacích, prevenci a léčbě tohoto onemocnění. Světový den proti mozkové mrtvici je 15. května, který iniciovaly evropské organizace a klade důraz na prevenci a rychlou pomoc. 

Výběr redakce

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

před 20 mminutami
Vzniká evropská konkurence Starlinku

Vzniká evropská konkurence Starlinku

před 1 hhodinou
Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

08:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

08:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

před 3 hhodinami
Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

08:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

11:40Aktualizovánopřed 4 hhodinami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

08:14Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

Cévní mozková příhoda postihne v Česku každoročně zhruba 25 tisíc lidí. Třetina z nich si odnese trvalé následky. Zatímco akutní péče v nemocnicích patří ke světové špičce, následná rehabilitace často naráží na nedostatek informací, koordinace i sdílení zkušeností. Pomoci vrátit pacienty do běžného života se snaží například platforma Aktivně po mrtvici.
před 20 mminutami

Žalobkyně navrhne vazbu schizofrenikovi, který utekl z Bohnic

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice Bohnice. Žalobkyně to řekla poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru psychiatrie. O vazebním návrhu by mohl ve čtvrtek odpoledne rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 8. Muž loni v nepříčetnosti zabil člověka a tři další napadl. Z léčebny unikl už zhruba před dvěma týdny, když se nevrátil z povolené vycházky. Praha 8 kvůli tomu žádá hloubkovou kontrolu v bohnické léčebně, která se nachází na jejím území.
před 2 hhodinami

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Případné rozpočtové provizorium, pokud se ve sněmovně do konce roku nestihne schválit státní rozpočet na příští rok, kraje podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) zvládnou. Předseda Rady Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) ale varoval před možným zpožděním velkých investičních projektů. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) na dotaz, zda jeho kraj z těchto důvodů zastavil některé projekty, ujistil, že nikoli a že žádné projekty zastavovat nebude. Jejich debatu v Událostech, komentářích moderoval Daniel Takáč.
před 3 hhodinami

Jihlava převzala od stavební firmy novou arénu

V Jihlavě převzalo město novou arénu od generálního zhotovitele, jímž byla firma GEMO, sdělil mluvčí radnice Radovan Daněk. Termín pro předání díla město posunulo z 9. října, nejdřív kvůli instalaci LED technologie a pak kvůli nedostatku čpavku pro chlazení ledové plochy. První hokejový zápas se v Horácké aréně přesto uskuteční tento týden v sobotu, jak bylo naplánováno. Jihlavská Dukla se utká se Zlínem. Počty diváků budou na první tři zápasy snížené na polovinu.
před 3 hhodinami

Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jak přimět lidi k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů, která si našli na internetu. Snaží se tak působit důvěryhodněji.
před 6 hhodinami

O tisíce mostů se nikdo nestará. Některé hrozí zřícením

V České republice je podle odborníků až dvacet tisíc mostů, o které se nikdo nestará. Mohou tak být zdrojem vážných problémů i nehod. Jeden z nich stojí na oblíbené turistické trase nedaleko Bechyně.
před 10 hhodinami

Hasiči dostali požár hal v Nehvizdech u Prahy pod kontrolu

Hasičům se ve středu večer podařilo dostat požár soustavy hal v Nehvizdech u Prahy pod kontrolu. Původní odhad škody 200 milionů korun snížili na 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Příčinu budou vyšetřovatelé zjišťovat.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Senior podezřelý ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku zemřel

Jednaosmdesátiletý muž, kterého kriminalisté podezírají ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku, ve středu zemřel. Informovala o tom policie. Senior byl hospitalizovaný v Liberci s těžkým zraněním, záchranáři ho tam letecky přepravili minulý týden ve čtvrtek po násilném činu.
včera v 16:00
Načítání...