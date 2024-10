Mozkovou mrtvici odhalí jednoduchý FAST test

Mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Právě proto se lékaři snaží proti této nemoci, které lze dobře předcházet, informovat rizikové skupiny obyvatel. Jednou z takových příležitostí je Světový den mrtvice, který se připomíná 29. října.

Základní fakta

Ročně mrtvice v Česku postihne třicet tisíc lidí, přičemž každý pátý zemře. Za včasné diagnózy a správné léčby ale nemusí onemocnění končit smrtí pacienta.

Podle mechanismu vzniku se dělí na ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické cévní mozkové příhody. Léčba těchto onemocnění se liší. Ischemický mozkový infarkt (nedokrvení mozku) vzniká následkem ucpání mozkové tepny, které způsobí snížení nebo zastavení přítoku krve do mozku. Hemoragický infarkt (krvácení do mozku) vzniká v důsledku prasknutí mozkové tepny, které způsobí buď akutní krvácení do mozku nebo mezi mozkové obaly.

Jak poznat mrtvici?

Mnohdy se stane, že se člověk ocitne sám a neví, zda dané zhoršení stavu je způsobené mrtvicí, nebo něčím jiným. Na co by se měl zaměřit? Mezi časté příznaky patří bolest hlavy, neostré a rozmazané vidění, slabost horní nebo dolní končetiny a také ztráta koordinace těla a závratě, někdy i obrna jedné poloviny těla.

K méně častým příznakům se řadí ztráta citlivosti některé části těla, zmatenost a ztráta paměti, změna chování, svalová ztuhlost, porucha polykání nebo škytavka, samovolné pohyby očí. Když si člověk není jistý, měl by vždy zvažovat horší variantu.