V Praze se o víkendu uskuteční několik akcí, které výrazně omezí dopravu v metropoli. Centrem například projede v neděli tramvajový průvod, řidiči by měli ve městě počítat také s omezením kvůli fotbalovým zápasům. Kvůli havarijní opravě bude navíc uzavřen Vyšehradský tunel.
Na řidiče čekají v Praze o víkendu četná omezení
Policie bude na akce dohlížet. „Upozorňujeme, že mohou znamenat dopravní komplikace a omezení, se kterými by měli především motoristé počítat a přizpůsobit jim své cestovní plány,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Výrazně dopravu v metropoli ovlivní havarijní oprava Vyšehradského tunelu, kvůli které bude tunel po oba dny vždy od 07:00 do 22:00 uzavřen. Skrz se dostanou jen chodci a cyklisté, v sobotu bude tunelem projíždět náhradní autobusová doprava, v neděli ale ne.
V Dejvicích v sobotu dopoledne odstartuje cyklistický závod, který povede přes Horoměřice, Velké Přílepy, Okoř, Tuchoměřice, Nebušice a Šárku. Také tam mohou řidiči očekávat omezení.
V neděli projede centrem tramvajový průvod
V neděli je v centru potřeba počítat s tramvajovým průvodem, kdy vozy pojedou rychlostí jen asi pět až deset kilometrů za hodinu. Tramvaje budou nejprve vystaveny v Sokolovské ulici, poté v 11:00 vyjedou přes Florenc, náměstí Republiky, Čechův most, Mánesův most, Křižovnické náměstí, Národní divadlo, Václavské náměstí a Senovážné náměstí. Akce skončí kolem 14:00 na Špejcharu.
Po oba dny se také odehrají fotbalové zápasy, na které bude policie dohlížet. V sobotu od 18:00 bude na Letné hrát Sparta s Plzní, v neděli od 13:00 na Julisce v malém pražském derby Dukla s Bohemians 1905.
V neděli odpoledne také na náměstí Jana Palacha odhalí pietní objekt se jmény studentů a pedagogů, kteří zemřeli při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023.
- Regiony
- Hlavní město Praha
- Dopravní omezení
- Praha
- Náměstí Jana Palacha
- Dejvice
- Filozofická fakulta
- Letná
- Národní divadlo
- Florenc
- Náměstí Republiky
- Univerzita Karlova
- Náhradní autobusová doprava
- Vyšehradský tunel
- Špejchar
- Senovážné náměstí
- Šárka
- Mánesův most
- Čechův most
- Křižovnické náměstí
- Doprava
- Zácpy
- Oprava
- Fotbal
- Tramvajový průvod
- Cyklistický závod
- Výběr
- Výběr redakce