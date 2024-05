Kvůli vydatným dešťům hrozí na západě Čech vylití řek

Kvůli vydatným dešťům a nasycení půdy mohou hladiny některých řek na západě Čech překročit v sobotu třetí povodňový stupeň. Týká se to především Radbuzy, Mže a jejích přítoků. Druhého povodňového stupně mohou od pátku dosáhnout i toky v povodí Ohře. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která platí do nedělního rána.