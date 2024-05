Když vstoupila policejní eskorta, bylo jasné, že padnou výjimečné tresty, vzpomíná reportér na kauzu Metanol

Garážový dům na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně byl jedním z klíčových míst, kde se začala rozplétat chobotnice metanolové kauzy. „Kriminalisté tam odhalili míchárnu, ze které byla zásobována pančovaným alkoholem večerka na sídlišti Jižní Svahy, kde se prodával podezřele levný alkohol, po jehož požití někteří lidé zemřeli nebo mají trvalé následky. Právě tam zajistili první obchodníky a přes ně se v celé hierarchii dostali k hlavním míchačům v Opavě. Celá ta skupina pak stanula před soudem,“ řekl reportér České televize Josef Kvasnička, který kauzu od začátku sledoval.

Nedoznali se, neprojevili ani lítost

U soudu v květnu před deseti lety padly dva doživotní tresty pro dva míchače směsi s vysokým podílem jedovatého metanolu. „Už při závěrečných řečech neprojevili lítost. Z tragických následků spíš vinili jiné lidi,“ popsal Kvasnička.

Předseda senátu Krajského soudu ve Zlíně Radomír Koudela připustil, že soud zvažoval vynesení jiného, i když také výjimečného trestu mezi dvaceti a třiceti lety vězení, ale to by se museli obžalovaní zachovat jinak. „Pokud by ty dvě osoby, které dostaly doživotí, k tomu přistoupily jinak, k trestné činnosti se doznaly a především litovaly svého jednání a ta kajícnost by byla alespoň taková, že by se dala považovat za upřímnou, tak bychom zvažovali i jiné možnosti,“ řekl Koudela.