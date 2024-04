ČKD Blansko míří do insolvence. Část zaměstnanců by mohla najít práci v ostatních provozech

Už skoro padesát let pracuje v ČKD Blansko Luboš Sedlák. Kulaté výročí tam však zřejmě už neoslaví. Blanenské strojírny totiž míří do insolvence. „Pro zaměstnance to není růžová záležitost. To je konec této firmy v Česku,“ míní Sedlák.

Štáb ČT se pokusil firmu kvůli jejímu úpadku kontaktovat telefonicky, e-mailem i osobně na adrese předsedy představenstva Jaroslava Ochatrina, ovšem bez úspěchu. V insolvenčním návrhu předlužení odůvodnil kombinací inflace a ruských sankcí. Právě Rusko bylo pro ČKD Blansko významným zdrojem zakázek.

„V důsledku zpřísnění sankčního režimu došlo ke zrušení veškerých bankovních účtů firmy a žádná z českých bank v současné době není ochotna bankovní účet otevřít, což dělá provozování podniku a plnění zákonných povinností vůči věřitelům, zaměstnancům, státu a uspokojení věřitelů zcela nemožným,“ píše se v odůvodnění.