Chátrající armádní areály se mění. Kasárna nahrazují školy, byty i domovy


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události v regionech: Přeměna bývalých kasáren v Česku
V Benešově začala demolice bývalých Táborských kasáren z konce 19. století. Areál, který sloužil armádě více než sto let, má ustoupit výstavbě školy. Nejde o jedinou proměnu vojenského objektu – kasárna v Česku postupně mizí a nahrazují je budovy jiného účelu podle potřeb měst. Například v Pardubicích vyroste na místě bývalých kasáren škola, v Mostě domov pro lidi s duševním onemocněním a v Opavě se budovy kasáren rekonstruují na byty.

Prkno za prknem a střecha, pod kterou přes sto let sloužili vojáci, pomalu mizí. Na stavbu jako koordinátor dohlíží Josef Zubík. Prostory dobře zná – sám tam sloužil. „Všichni jsme tu absolvovali přijímač, kdy nás rozdělovali do jednotlivých útvarů,“ řekl. Část areálu zmizela už dříve, zbytek půjde k zemi na podzim.

Objekt sloužil armádě od konce 19. století – nejdříve rakousko-uherské, poté československé a nakonec české. Působil zde i mechanizovaný prapor čtvrté brigády rychlého nasazení.

O demolici hlavního kasárenského objektu rozhodli lidé loni v říjnu v referendu. Město nechalo o záměru hlasovat, protože budova je dominantou známou ze starých pohlednic. Radnice původně odhadovala náklady na demolici na třináct milionů korun. Firma, která v soutěži podala nejvýhodnější nabídku, chce budovu zbourat za 2,5 milionu korun.

Rostoucí město

Původně město uvažovalo o zachování kasáren a jejich přestavbě například na domov pro seniory. „Budova je z hygienických důvodů nevhodná. Žádní důchodci už nemohou být ve velkých ubikacích,“ poznamenal místostarosta Benešova Roman Tichovský (ODS).

Město teď chce na místě původního objektu postavit základní školu. Kdy se tak stane, zatím není jasné. Podoba nové školy vzejde z architektonické soutěže. Kapacita zařízení by měla zohlednit očekávaný nárůst počtu obyvatel Benešova i přilehlých obcí.

Počet obyvatel města má podle demografické studie do roku 2050 stoupnout z nynějších sedmnácti tisíc na více než dvacet tisíc. Souvisí to s plánovanou výstavbou v oblastech Kavčín, Sladovka-východ, Za Nádražím II a právě v areálu Táborských kasáren. Jen tyto projekty mohou podle radnice znamenat až 6200 obyvatel, z toho přibližně devět stovek dětí školního věku.

V části Táborských kasáren začala už dříve bytová výstavba, která se řídí regulačním plánem. V pětadvacetihektarovém areálu se počítá i s občanskou vybaveností. Kromě základní školy by měla v brownfieldu vzniknout také mateřská škola, parkovací dům nebo sportoviště.

V Pardubicích se do tamních kasáren zakously už loni na podzim. V létě by měly najet bagry a začít pracovat na škole pro 540 dětí.

Kasárenský komplex Pardubice získaly bezplatně od státu v roce 2014. Areál s objekty o rozloze asi deset hektarů patřil městu do 1. ledna 1950, až poté státu. Ten si při bezplatném převodu na město nechal několik budov, které postavil až za svého vlastnictví. Za šest milionů korun je v roce 2016 vydražil kupec, město ale mělo předkupní právo, které využilo.

V době převodu město začalo uvažovat o tom, co by mohlo v areálu vzniknout. Od začátku bylo jasné, že u ulice S. K. Neumanna a Svobody vznikne nová centrála úřadu práce, letos patrně začnou stavební práce. Pozemky patří státu.

Radnice také uvažuje o výstavbě polyfunkční budovy, která by mohla nabídnout zázemí například pro pietní služby Služeb města Pardubice, městskou policii nebo Rozvojový fond Pardubice. „Součástí záměru je také parkovací dům ve východní části areálu, který by pomohl vyřešit dopravu a parkování v nové čtvrti,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Domov se zvláštním režimem v Mostě

Bývalá kasárna v Mostě přeměnila Charita Most na domov se zvláštním režimem pro lidi s demencí nebo duševním onemocněním, kteří potřebují každodenní péči. První klienty přivítal po Velikonocích.

Charita Most koupila památkově chráněnou, chátrající secesní budovu jezdeckých kasáren v roce 2021 od soukromníka z Prahy. Objekt nikdo nepoužíval více než třicet let, silně chátral – někdo vytloukl všechna okna a dveře a vytrhal podlahy. Na některých místech byl ohořelý i zevnitř.

Jedním z největších úskalí rekonstrukce bylo odvodnění objektu v suterénu. Hledání příčiny zatékání vody a její odstranění trvalo tři čtvrtě roku. Na domě se mezitím vlivem vody objevily trhliny. Odborníci ho museli stabilizovat, což stálo další miliony korun. Řemeslníci nakonec neplánovaně měnili například schodiště či krovy. „Těch změn a doplnění oproti původní projektové dokumentaci bylo více,“ uvedla ředitelka Charity Most Lenka Sirovičová.

Rozsáhlá oprava objektu stála 117 milionů korun. Kapacita domova je 24 klientů. V budově je osmnáct jednolůžkových a tři dvoulůžkové pokoje podle podmínek dotace z Národního plánu obnovy, která činila osmdesát milionů korun. Ústecký kraj přispěl osmnáct milionů, město uvolnilo šestnáct a nadace Renovabis poskytla 2,5 milionu korun.

Nová sociální služba Ústeckého kraje přinesla i nová pracovní místa. „Přestěhovala jsem se z Liberce do Mostu v únoru a měla jsem obavy, zda seženu práci. Naštěstí Charita Most otevírala toto zařízení, tak jsem zkusila štěstí a uspěla,“ řekla pracovnice v sociálních službách Zdeňka Svobodová.

V Jičíně vznikne v areálu bývalých kasáren domov pro seniory. Původně ho chtěla postavit firma SeneCura, která se ale dostala do problémů a loni její aktivity v Česku převzala Penta. Ta se na pokračování projektu dohodla s radnicí.

Domov měl vzniknout přestavbou a propojením dvou budov bývalých kasáren v ulici Československé armády poblíž centra města. Budovy firma SeneCura od města koupila v roce 2021 za 11,7 milionu korun. Stavba oficiálně začala v říjnu 2021, zhruba po roce se však zastavila. Penta v projektu v hodnotě stovek milionů korun začne téměř od začátku. Místo přestavby značně zchátralých budov počítá s jejich demolicí. Investor by je měl zbourat do poloviny příštího roku.

Město předpokládá, že nová kapacita domova seniorů bude součástí krajské sítě sociálních služeb. Dvě kasárenské budovy jsou jedinými objekty, které město Jičín v areálu zachovalo.

V Opavě vznikne nová čtvrť

Celý areál má rozlohu deset hektarů a město ho postupně mění na bytovou čtvrť. Loni radnice v lokalitě dokončila infrastrukturu nového sídliště za 274 milionů korun. Na konci roku začala s prodejem pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů.

V březnu začala v Opavě rekonstrukce prvních dvou objektů v areálu bývalých Rudolfových dělostřeleckých kasáren. V první fázi vznikne šedesát městských bytů a veřejný prostor s centrálním dvorem. V areálu má vzniknout nová městská čtvrť s restaurací, komunitním, společenským a sportovním centrem. Projekt je součástí širší proměny území, které bylo v lednu 2026 napojeno na novou infrastrukturu.

Areál má zhruba 110 tisíc metrů čtverečních. V jedné části sídlí několik firem. Další část o rozloze 3,7 hektaru město v roce 2020 prodalo soukromému developerovi za 51 milionů korun. Firma tam chce postavit šestnáct domů s třemi sty byty, výstavba už začala.

Třetí část s několika historickými budovami si město ponechalo a postupně je chce přebudovat na byty. Celkem by v areálu mělo nový domov najít 2200 lidí. Opava, která má zhruba 57 tisíc obyvatel, v současnosti vlastní 550 bytů.

Původně dělostřelecká kasárna byla v Opavě postavena v roce 1889. Naposledy v budovách sídlila 53. výcviková základna logistiky. Útvar zanikl v roce 2005, o dva roky později takřka celý areál získalo město. Armádě zůstala jedna budova.

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Ceny ropy a plynu klesají

Ceny ropy a plynu klesají

Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Aktuálně z rubriky Regiony

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
Hořela střecha radnice Prahy 15

Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 8:00 hasiči na síti X uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje, rekonstrukce zahrnovala podle webu radnice i instalaci fotovoltaických panelů. Úřad zůstane do odvolání uzavřen.
VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
Opravy uzavřely most Kosmonautů v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích se na několik měsíců mění dopravní situace. Začala půlroční uzavírka mostu Kosmonautů, po němž denně projedou tisíce aut. S rekonstrukcí mostu souvisí řada uzavírek nebo změn směru jízdy především v centru města a jeho okolí. Ty v úterý ráno výrazně komplikovaly dopravu. Cesta autem nebo autobusem do práce a do školy trvala lidem o desítky minut déle.
VideoVědci vracejí zaniklé památky severních Čech do krajiny díky 3D vizualizacím

Vědci z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pomyslně vrátili památky ze zaniklých obcí severních Čech, které musely v minulém století ustoupit povrchové těžbě uhlí, do jejich původního prostředí. Předměty i části staveb nasnímali a jako 3D modely je pomocí vizualizace zasadili zpět do míst, odkud pocházejí. K cyklostezce, která vede dnes už rekultivovaným územím, by se tak vrátil například odpočivný kámen z Libkovic. Na kopci nedaleko Kadaně by pak znovu stál gotický portál z kostela Narození Panny Marie z někdejší Bystřice. Výzkum i vizualizaci zachráněných památek financoval projekt Spravedlivá transformace, který pomáhá bývalým těžebním oblastem v regionu.
V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal se sdružením vedeným firmou Subterra smlouvu na zakázku za zhruba třicet miliard korun bez DPH na stavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, sdělil mluvčí podniku Daniel Šabík. Antimonopolní úřad (ÚOHS) v úterý oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.
