Chátrající armádní areály se mění. Kasárna nahrazují školy, byty i domovy

V Benešově začala demolice bývalých Táborských kasáren z konce 19. století. Areál, který sloužil armádě více než sto let, má ustoupit výstavbě školy. Nejde o jedinou proměnu vojenského objektu – kasárna v Česku postupně mizí a nahrazují je budovy jiného účelu podle potřeb měst. Například v Pardubicích vyroste na místě bývalých kasáren škola, v Mostě domov pro lidi s duševním onemocněním a v Opavě se budovy kasáren rekonstruují na byty.
Prkno za prknem a střecha, pod kterou přes sto let sloužili vojáci, pomalu mizí. Na stavbu jako koordinátor dohlíží Josef Zubík. Prostory dobře zná – sám tam sloužil. „Všichni jsme tu absolvovali přijímač, kdy nás rozdělovali do jednotlivých útvarů,“ řekl. Část areálu zmizela už dříve, zbytek půjde k zemi na podzim.
Objekt sloužil armádě od konce 19. století – nejdříve rakousko-uherské, poté československé a nakonec české. Působil zde i mechanizovaný prapor čtvrté brigády rychlého nasazení.
O demolici hlavního kasárenského objektu rozhodli lidé loni v říjnu v referendu. Město nechalo o záměru hlasovat, protože budova je dominantou známou ze starých pohlednic. Radnice původně odhadovala náklady na demolici na třináct milionů korun. Firma, která v soutěži podala nejvýhodnější nabídku, chce budovu zbourat za 2,5 milionu korun.
Rostoucí město
Původně město uvažovalo o zachování kasáren a jejich přestavbě například na domov pro seniory. „Budova je z hygienických důvodů nevhodná. Žádní důchodci už nemohou být ve velkých ubikacích,“ poznamenal místostarosta Benešova Roman Tichovský (ODS).
Město teď chce na místě původního objektu postavit základní školu. Kdy se tak stane, zatím není jasné. Podoba nové školy vzejde z architektonické soutěže. Kapacita zařízení by měla zohlednit očekávaný nárůst počtu obyvatel Benešova i přilehlých obcí.
Počet obyvatel města má podle demografické studie do roku 2050 stoupnout z nynějších sedmnácti tisíc na více než dvacet tisíc. Souvisí to s plánovanou výstavbou v oblastech Kavčín, Sladovka-východ, Za Nádražím II a právě v areálu Táborských kasáren. Jen tyto projekty mohou podle radnice znamenat až 6200 obyvatel, z toho přibližně devět stovek dětí školního věku.
V části Táborských kasáren začala už dříve bytová výstavba, která se řídí regulačním plánem. V pětadvacetihektarovém areálu se počítá i s občanskou vybaveností. Kromě základní školy by měla v brownfieldu vzniknout také mateřská škola, parkovací dům nebo sportoviště.
Škola a polyfunkční budova v Pardubicích
V Pardubicích se do tamních kasáren zakously už loni na podzim. V létě by měly najet bagry a začít pracovat na škole pro 540 dětí.
Kasárenský komplex Pardubice získaly bezplatně od státu v roce 2014. Areál s objekty o rozloze asi deset hektarů patřil městu do 1. ledna 1950, až poté státu. Ten si při bezplatném převodu na město nechal několik budov, které postavil až za svého vlastnictví. Za šest milionů korun je v roce 2016 vydražil kupec, město ale mělo předkupní právo, které využilo.
V době převodu město začalo uvažovat o tom, co by mohlo v areálu vzniknout. Od začátku bylo jasné, že u ulice S. K. Neumanna a Svobody vznikne nová centrála úřadu práce, letos patrně začnou stavební práce. Pozemky patří státu.
Radnice také uvažuje o výstavbě polyfunkční budovy, která by mohla nabídnout zázemí například pro pietní služby Služeb města Pardubice, městskou policii nebo Rozvojový fond Pardubice. „Součástí záměru je také parkovací dům ve východní části areálu, který by pomohl vyřešit dopravu a parkování v nové čtvrti,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Domov se zvláštním režimem v Mostě
Bývalá kasárna v Mostě přeměnila Charita Most na domov se zvláštním režimem pro lidi s demencí nebo duševním onemocněním, kteří potřebují každodenní péči. První klienty přivítal po Velikonocích.
Charita Most koupila památkově chráněnou, chátrající secesní budovu jezdeckých kasáren v roce 2021 od soukromníka z Prahy. Objekt nikdo nepoužíval více než třicet let, silně chátral – někdo vytloukl všechna okna a dveře a vytrhal podlahy. Na některých místech byl ohořelý i zevnitř.
Jedním z největších úskalí rekonstrukce bylo odvodnění objektu v suterénu. Hledání příčiny zatékání vody a její odstranění trvalo tři čtvrtě roku. Na domě se mezitím vlivem vody objevily trhliny. Odborníci ho museli stabilizovat, což stálo další miliony korun. Řemeslníci nakonec neplánovaně měnili například schodiště či krovy. „Těch změn a doplnění oproti původní projektové dokumentaci bylo více,“ uvedla ředitelka Charity Most Lenka Sirovičová.
Rozsáhlá oprava objektu stála 117 milionů korun. Kapacita domova je 24 klientů. V budově je osmnáct jednolůžkových a tři dvoulůžkové pokoje podle podmínek dotace z Národního plánu obnovy, která činila osmdesát milionů korun. Ústecký kraj přispěl osmnáct milionů, město uvolnilo šestnáct a nadace Renovabis poskytla 2,5 milionu korun.
Nová sociální služba Ústeckého kraje přinesla i nová pracovní místa. „Přestěhovala jsem se z Liberce do Mostu v únoru a měla jsem obavy, zda seženu práci. Naštěstí Charita Most otevírala toto zařízení, tak jsem zkusila štěstí a uspěla,“ řekla pracovnice v sociálních službách Zdeňka Svobodová.
Domov pro seniory v Jičíně
V Jičíně vznikne v areálu bývalých kasáren domov pro seniory. Původně ho chtěla postavit firma SeneCura, která se ale dostala do problémů a loni její aktivity v Česku převzala Penta. Ta se na pokračování projektu dohodla s radnicí.
Domov měl vzniknout přestavbou a propojením dvou budov bývalých kasáren v ulici Československé armády poblíž centra města. Budovy firma SeneCura od města koupila v roce 2021 za 11,7 milionu korun. Stavba oficiálně začala v říjnu 2021, zhruba po roce se však zastavila. Penta v projektu v hodnotě stovek milionů korun začne téměř od začátku. Místo přestavby značně zchátralých budov počítá s jejich demolicí. Investor by je měl zbourat do poloviny příštího roku.
Město předpokládá, že nová kapacita domova seniorů bude součástí krajské sítě sociálních služeb. Dvě kasárenské budovy jsou jedinými objekty, které město Jičín v areálu zachovalo.
V Opavě vznikne nová čtvrť
Celý areál má rozlohu deset hektarů a město ho postupně mění na bytovou čtvrť. Loni radnice v lokalitě dokončila infrastrukturu nového sídliště za 274 milionů korun. Na konci roku začala s prodejem pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů.
V březnu začala v Opavě rekonstrukce prvních dvou objektů v areálu bývalých Rudolfových dělostřeleckých kasáren. V první fázi vznikne šedesát městských bytů a veřejný prostor s centrálním dvorem. V areálu má vzniknout nová městská čtvrť s restaurací, komunitním, společenským a sportovním centrem. Projekt je součástí širší proměny území, které bylo v lednu 2026 napojeno na novou infrastrukturu.
Areál má zhruba 110 tisíc metrů čtverečních. V jedné části sídlí několik firem. Další část o rozloze 3,7 hektaru město v roce 2020 prodalo soukromému developerovi za 51 milionů korun. Firma tam chce postavit šestnáct domů s třemi sty byty, výstavba už začala.
Třetí část s několika historickými budovami si město ponechalo a postupně je chce přebudovat na byty. Celkem by v areálu mělo nový domov najít 2200 lidí. Opava, která má zhruba 57 tisíc obyvatel, v současnosti vlastní 550 bytů.
Původně dělostřelecká kasárna byla v Opavě postavena v roce 1889. Naposledy v budovách sídlila 53. výcviková základna logistiky. Útvar zanikl v roce 2005, o dva roky později takřka celý areál získalo město. Armádě zůstala jedna budova.