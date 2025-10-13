Velitelství, ubikace, sklady, garáže i čerpací stanice. Celkem sedm budov bývalé základny posádky dělostřelectva v Pardubicích půjde k zemi, demolice tam už začala. Na místě kasáren město hodlá postavit základní školu se zázemím pro 540 žáků. Nové zařízení má začít fungovat nejpozději za tři roky.
V Pardubicích začala demolice bývalých kasáren, nahradí je škola
„Objekty se budou bourat jeden po druhém, abychom tady měli místo pro manipulaci těžké techniky a třídění odpadu,“ sdělil za technický dozor stavby Martin Hebr.
Na části desetihektarového areálu zatím řidičům slouží odstavné parkoviště. Od jara tam město začne stavět novou školu za skoro miliardu korun. Zahrnuje areál s odbornými učebnami, sportovní halou, dílnami i kuchyní s jídelnou. Nyní v pardubických základních školách chybí místo pro asi pět set dětí.
„Není to pouze Dukla, ale jsou to i další městské části a město má také uzavřeno čtrnáct dohod o společném spádovém obvodu s dalšími obcemi,“ komentoval náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Stovku zájemců museli při posledním zápisu do prvních tříd odmítnout i ve škole v sousedství kasáren. Nemají dost místa ani pro půlení tříd při výuce cizích jazyků. „Velký problém je, že třeba oddělení školní družiny a první a druhé třídy jsou dohromady v jedné místnosti, a musím přiznat, že někdy učíme i ve školní jídelně,“ popsala ředitelka ZŠ Josef Ressla Světlana Divecká.
Úbytek žáků v Pardubicích nečekají ani v budoucnu, hlavně pro množství pracovních příležitostí. V okolí bývalých kasáren město počítá s rozsáhlou bytovou výstavbou, novou adresu by tu mohly najít dva tisíce lidí.
Škola by měla stát přespříští rok na podzim, o následné investice do bydlení se město chce dělit s developery.