Teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů, bude ale deštivo

Tento týden bude v Česku převážně deštivý se zataženou oblohou, ale denní teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Ani v noci zřejmě nebude mrznout. Ke konci týdne se bude postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladnější bude zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů a sněžením na horách. Na Šumavě platí v pondělí výstraha před novým sněhem.
„První polovina týdne přinese hodně oblačnosti, kterou bude provázet déšť nebo přeháňky a zpočátku v polohách nad osm set metrů (nadmořské výšky) očekáváme výskyt sněhových vloček,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. Po následném oteplení by se mohlo koncem týdne i vyjasnit.
„Samotný závěr týdne přinese o trochu více sluníčka, ale také mlhy. Jejich výskyt je ale pro období kolem Dušiček typický,“ doplnili meteorologové.
Na pondělí předpovídají teploty přes den maximálně pět až deset stupňů a na horách se mohou v nejvyšších polohách přiblížit až k bodu mrazu.
V polohách nad 900 metrů nad mořem může dokonce podle ČHMÚ napadnout v Krkonoších pět až patnáct centimetrů sněhu a na Šumavě až dvacet centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Pro oblast Šumavy tak od pondělních šesti hodin do půlnoci platí výstraha.
Oblačno či zataženo
Ještě v úterý se mohou na hřebenech hor objevovat sněhové nebo smíšené srážky, ale v dalších dnech už bude v Česku jen déšť, případně mrholení. Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.
Teploty se po chladnějším pondělí dostanou nejprve v úterý přes den na sedm až dvanáct stupňů a ve středu a čtvrtek potom na jedenáct až šestnáct stupňů. V dalších dnech tohoto týdne pak bude dvanáct až sedmnáct stupňů.
Ani v noci pravděpodobně neklesnou teploty pod nulu. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů.