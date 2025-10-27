Teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů, bude ale deštivo


27. 10. 2025
Předpověď počasí (27. 10. 2025)
Zdroj: ČT24

Tento týden bude v Česku převážně deštivý se zataženou oblohou, ale denní teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Ani v noci zřejmě nebude mrznout. Ke konci týdne se bude postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladnější bude zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů a sněžením na horách. Na Šumavě platí v pondělí výstraha před novým sněhem.

„První polovina týdne přinese hodně oblačnosti, kterou bude provázet déšť nebo přeháňky a zpočátku v polohách nad osm set metrů (nadmořské výšky) očekáváme výskyt sněhových vloček,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. Po následném oteplení by se mohlo koncem týdne i vyjasnit.

„Samotný závěr týdne přinese o trochu více sluníčka, ale také mlhy. Jejich výskyt je ale pro období kolem Dušiček typický,“ doplnili meteorologové.

Na pondělí předpovídají teploty přes den maximálně pět až deset stupňů a na horách se mohou v nejvyšších polohách přiblížit až k bodu mrazu.

V polohách nad 900 metrů nad mořem může dokonce podle ČHMÚ napadnout v Krkonoších pět až patnáct centimetrů sněhu a na Šumavě až dvacet centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Pro oblast Šumavy tak od pondělních šesti hodin do půlnoci platí výstraha.

Desetina stanic ohlásila rekordně nízké teploty
Mrazivé počasí

Oblačno či zataženo

Ještě v úterý se mohou na hřebenech hor objevovat sněhové nebo smíšené srážky, ale v dalších dnech už bude v Česku jen déšť, případně mrholení. Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.

Teploty se po chladnějším pondělí dostanou nejprve v úterý přes den na sedm až dvanáct stupňů a ve středu a čtvrtek potom na jedenáct až šestnáct stupňů. V dalších dnech tohoto týdne pak bude dvanáct až sedmnáct stupňů.

Ani v noci pravděpodobně neklesnou teploty pod nulu. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů.

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě
Ilustrační foto

Teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů, bude ale deštivo

