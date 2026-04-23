Ke konci týdne má být až dvacet stupňů a minimální srážky


23. 4. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK
Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

V pátek a sobotu vystoupají denní teploty v Česku ke dvaceti stupňům Celsia, poté se mírně ochladí. V noci na pondělí teploty mohou klesnout pod nulu. Srážek bude v nejbližších dnech jen minimálně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Už ve čtvrtek mají denní teploty vystoupat na 14 až 19 stupňů. V pátek a sobotu může být ještě o jeden až dva stupně tepleji. Po oba dny bude jasno až polojasno, jen na severu nebo severovýchodě země se ojediněle vyskytnou přeháňky, které mohou být na horách smíšené nebo sněhové.

V neděli se pak mírně ochladí a i v následujících dnech se denní teploty budou držet do patnácti stupňů. V neděli bude více oblačnosti, ale srážky budou opět jen minimální. V noci na pondělí se mohou vyskytnout mrazíky, teploty podle ČHMÚ klesnou na plus dva až minus tři stupně.

Mrazivá rána

Nejnižší teplotu naměřili meteorologové ve čtvrtek u šumavské Kvildy – minus jedenáct stupňů Celsia. Ráno mrzlo na téměř celém území Jihočeského kraje, informovala českobudějovická meteoroložka Eva Houbová. Na Šumavě teploty klesly pod minus deset stupňů na několika místech. Například na Březníku u Šumavy naměřili minus 10,6 stupně Celsia. Na Horské Kvildě bylo minus 10,4 stupně Celsia.

„Nejvyšší minimum na jihu Čech jsme zaznamenali v Temelíně na Českobudějovicku, kde bylo plus 4,3 stupně Celsia. Jinak na většině stanic mrzlo,“ uvedla. Dodala, že přes den se teploty v kraji budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia. Podle Houbové mohou mrazivá rána v regionu být i v následujících dnech. „Až do neděle očekáváme jasné počasí, proto teploty mohou klesat podobně jako ve čtvrtek,“ řekla.

Mrazy mohou poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května. Ovocnáři chtějí před mrazy bránit hlavně cennější druhy jako meruňky a třešně. Kromě síly mrazu je podle nich zásadní i doba, po kterou mráz v sadech trvá. Největší riziko představuje situace, kdy začne mrznout před půlnocí a mrzne až do rána. Dvou až tříhodinový mráz při ranním vyjasnění ohrožuje sady méně.

Satelitní snímky ukazují následky supertajfunu Sinlaku

Bouře Sinlaku krátce před příchodem na tichomořské souostroví Severní Mariany minulý týden zesílila do podoby supertajfunu páté kategorie. Vítr dosahoval rychlosti přes 260 kilometrů za hodinu a zasáhl vše, co mu stálo v cestě – od lidských obydlí až po ostrovní vegetaci. Po ničivém nárazu však živel postupně zeslábl. Podívejte se na snímky, které zachycují kontrast mezi podobou Severních Marian před příchodem bouře a po jejím úderu.
21. 4. 2026

U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
20. 4. 2026Aktualizováno20. 4. 2026

Začátek týdne bude chladnější a deštivější, od čtvrtka se oteplí

Na začátku tohoto týdne bude místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se ale znovu výrazněji ochladí a má víc pršet, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V nadcházejícím období nebude srážek dost a stav sucha se bude dál prohlubovat, uvedli meteorologové v měsíčním výhledu.
20. 4. 2026

O víkendu bude až dvacet stupňů, poté se ochladí

O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem dvaceti stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
16. 4. 2026

Při několika vlnách veder už padaly podle vědců hranice smrtelného horka

Vědci nedávno překlasifikovali hranice smrtícího horka. Podle nich už byly splněny podmínky považované za smrtelné horko, které zranitelní lidé jen obtížně přežívají, rovnou v několika nedávných vlnách veder.
14. 4. 2026

Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů

Nadcházející týden v Česku bude spíše oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima by se přes den většinou měla pohybovat pod dvaceti stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině v pondělí bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
13. 4. 2026Aktualizováno13. 4. 2026

Československo pod radioaktivním mrakem. Před čtyřiceti lety hrálo hlavní roli počasí

Před čtyřiceti lety došlo k nejhorší katastrofě při provozu jaderných elektráren v historii. Šlo o Černobyl. O dopadech na Evropu do značné míry rozhodovalo počasí a také schopnost ho dostatečně dobře předpovídat.
12. 4. 2026
