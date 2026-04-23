Ke konci týdne má být až dvacet stupňů a minimální srážky

V pátek a sobotu vystoupají denní teploty v Česku ke dvaceti stupňům Celsia, poté se mírně ochladí. V noci na pondělí teploty mohou klesnout pod nulu. Srážek bude v nejbližších dnech jen minimálně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Už ve čtvrtek mají denní teploty vystoupat na 14 až 19 stupňů. V pátek a sobotu může být ještě o jeden až dva stupně tepleji. Po oba dny bude jasno až polojasno, jen na severu nebo severovýchodě země se ojediněle vyskytnou přeháňky, které mohou být na horách smíšené nebo sněhové.
V neděli se pak mírně ochladí a i v následujících dnech se denní teploty budou držet do patnácti stupňů. V neděli bude více oblačnosti, ale srážky budou opět jen minimální. V noci na pondělí se mohou vyskytnout mrazíky, teploty podle ČHMÚ klesnou na plus dva až minus tři stupně.
Mrazivá rána
Nejnižší teplotu naměřili meteorologové ve čtvrtek u šumavské Kvildy – minus jedenáct stupňů Celsia. Ráno mrzlo na téměř celém území Jihočeského kraje, informovala českobudějovická meteoroložka Eva Houbová. Na Šumavě teploty klesly pod minus deset stupňů na několika místech. Například na Březníku u Šumavy naměřili minus 10,6 stupně Celsia. Na Horské Kvildě bylo minus 10,4 stupně Celsia.
„Nejvyšší minimum na jihu Čech jsme zaznamenali v Temelíně na Českobudějovicku, kde bylo plus 4,3 stupně Celsia. Jinak na většině stanic mrzlo,“ uvedla. Dodala, že přes den se teploty v kraji budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia. Podle Houbové mohou mrazivá rána v regionu být i v následujících dnech. „Až do neděle očekáváme jasné počasí, proto teploty mohou klesat podobně jako ve čtvrtek,“ řekla.
Mrazy mohou poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května. Ovocnáři chtějí před mrazy bránit hlavně cennější druhy jako meruňky a třešně. Kromě síly mrazu je podle nich zásadní i doba, po kterou mráz v sadech trvá. Největší riziko představuje situace, kdy začne mrznout před půlnocí a mrzne až do rána. Dvou až tříhodinový mráz při ranním vyjasnění ohrožuje sady méně.