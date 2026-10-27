SOUHRN: Zásadní události úterý 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 27. října 2026.
Izraelci hlasují v parlamentních volbách. Účast přesáhla rekord z roku 1973
V Izraeli začaly v úterý ráno parlamentní volby. Voliči v prvním hlasování od teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 rozhodují, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua, nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem. Toho mírně favorizovaly průzkumy. Hlasovat může přes sedm milionů lidí.
Lídři Finska a Norska jednali s Putinem o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině
Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe v úterý jednali po telefonu s ruským vládcem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války Ruska proti Ukrajině, uvedla v prohlášení Stubbova kancelář. „Diskuse byla otevřená a věcná,“ doplnila. Po telefonátu s Putinem hovořili Stubb a Störe i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Část studentů v Praze a v Brně kvůli veřejnoprávním médiím vyhlásila stávkovou pohotovost
Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). K obdobnému kroku přistoupili také studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI. Proti rušení poplatků protestovali v úterý středoškolští i vysokoškolští studenti mimo jiné v Hradci Králové, Pardubicích, Liberci, Olomouci a v Ostravě. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
V ukrajinských Oleškách má trvat příměří do neděle. Rusko mezitím udeřilo na Kyjev
V ukrajinském městě Olešky začalo platit lokální příměří mezi Ukrajinou a ruskými invazními jednotkami. Potrvá do 1. listopadu, uvedl hlavní ukrajinský vyjednavač Davyd Arachamija. Klid zbraní má umožnit dodat strádajícím lidem v okolí města potraviny a léky, případně zajistit jejich evakuaci. Město leží u frontové linie. Mezitím čelilo ukrajinské hlavní město Kyjev dalšímu nočnímu raketovému útoku ze strany Ruska.
Ministerstvo chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta
Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad dvanáct tun má vzrůst sazba na kilometr o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy. Cílem je přiblížit mýtné sazby pro těžká nákladní vozidla na úroveň sousedních států, uvedl resort. Návrh nařízení vlády poslal do meziresortního připomínkového řízení. Zdražení mýtného zaplatí koncoví zákazníci, míní dopravci.
Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými
Podle nové zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) dosáhly v roce 2025 hladiny oxidu uhličitého (CO₂) a dalších hlavních skleníkových plynů v atmosféře bezprecedentních maxim. Znamená to další dlouhodobý nárůst teploty na Zemi.
Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize
Ministerstvo kultury odvolá v úterý exředitele České televize (ČT) Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Agentuře ČTK to sdělil ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Důvodem je podle něj rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná součinnost při hledání úspor. „Rozhodnutím nejsem zaskočen ani překvapen,“ uvedl k tomu Dvořák.
Pozorování ptáků může zpomalovat stárnutí mozku, tvrdí studie
Pozorování ptáků může prospívat duševnímu zdraví, podporovat paměť a zpomalovat úbytek kognitivních schopností ve stáří. Výzkumy naznačují, že tato činnost souvisí se změnami ve struktuře mozku a může být přínosná také pro lidi s demencí. Stále častěji se proto využívá jako součást péče o seniory, všiml si server BBC.