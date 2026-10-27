SOUHRN: Zásadní události úterý 27. října


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 27. října 2026.

Izraelci hlasují v parlamentních volbách. Účast přesáhla rekord z roku 1973

V Izraeli začaly v úterý ráno parlamentní volby. Voliči v prvním hlasování od teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 rozhodují, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua, nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem. Toho mírně favorizovaly průzkumy. Hlasovat může přes sedm milionů lidí.

Více k tématu
Izraelci hlasují v parlamentních volbách. Účast přesáhla rekord z roku 1973
Volební místnost v Jeruzalémě
Kontext
K urnám poprvé od útoku Hamásu. Izraelské volby mohou rozhodnout menšiny
Předvolební plakáty v Izraeli


Lídři Finska a Norska jednali s Putinem o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině

Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe v úterý jednali po telefonu s ruským vládcem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války Ruska proti Ukrajině, uvedla v prohlášení Stubbova kancelář. „Diskuse byla otevřená a věcná,“ doplnila. Po telefonátu s Putinem hovořili Stubb a Störe i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Více k tématu
Lídři Finska a Norska jednali s Putinem o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině
Norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb na snímku z října 2026


Část studentů v Praze a v Brně kvůli veřejnoprávním médiím vyhlásila stávkovou pohotovost

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). K obdobnému kroku přistoupili také studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI. Proti rušení poplatků protestovali v úterý středoškolští i vysokoškolští studenti mimo jiné v Hradci Králové, Pardubicích, Liberci, Olomouci a v Ostravě. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.

Více k tématu
Část studentů v Praze a v Brně kvůli veřejnoprávním médiím vyhlásila stávkovou pohotovost
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


V ukrajinských Oleškách má trvat příměří do neděle. Rusko mezitím udeřilo na Kyjev

V ukrajinském městě Olešky začalo platit lokální příměří mezi Ukrajinou a ruskými invazními jednotkami. Potrvá do 1. listopadu, uvedl hlavní ukrajinský vyjednavač Davyd Arachamija. Klid zbraní má umožnit dodat strádajícím lidem v okolí města potraviny a léky, případně zajistit jejich evakuaci. Město leží u frontové linie. Mezitím čelilo ukrajinské hlavní město Kyjev dalšímu nočnímu raketovému útoku ze strany Ruska.

Více k tématu
V ukrajinských Oleškách má trvat příměří do neděle. Rusko mezitím udeřilo na Kyjev
Dronový pohled na město Olešky


Ministerstvo chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta

Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad dvanáct tun má vzrůst sazba na kilometr o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy. Cílem je přiblížit mýtné sazby pro těžká nákladní vozidla na úroveň sousedních států, uvedl resort. Návrh nařízení vlády poslal do meziresortního připomínkového řízení. Zdražení mýtného zaplatí koncoví zákazníci, míní dopravci.

Více k tématu
Ministerstvo chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta
Ilustrační foto


Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými

Podle nové zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) dosáhly v roce 2025 hladiny oxidu uhličitého (CO₂) a dalších hlavních skleníkových plynů v atmosféře bezprecedentních maxim. Znamená to další dlouhodobý nárůst teploty na Zemi.

Více k tématu
Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými
Ilustrační foto


Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

Ministerstvo kultury odvolá v úterý exředitele České televize (ČT) Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Agentuře ČTK to sdělil ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Důvodem je podle něj rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná součinnost při hledání úspor. „Rozhodnutím nejsem zaskočen ani překvapen,“ uvedl k tomu Dvořák.

Více k tématu
Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize
Petr Dvořák


Pozorování ptáků může zpomalovat stárnutí mozku, tvrdí studie

Pozorování ptáků může prospívat duševnímu zdraví, podporovat paměť a zpomalovat úbytek kognitivních schopností ve stáří. Výzkumy naznačují, že tato činnost souvisí se změnami ve struktuře mozku a může být přínosná také pro lidi s demencí. Stále častěji se proto využívá jako součást péče o seniory, všiml si server BBC.

Více k tématu
Pozorování ptáků může zpomalovat stárnutí mozku, tvrdí studie
Ilustrační foto

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SOUHRN: Zásadní události úterý 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 27. října 2026.
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Část studentů v Praze, Brně a Ostravě vyhlásila kvůli ČT a ČRo stávkovou pohotovost

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). K obdobnému kroku přistoupili také studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI a studenti Ostravské univerzity. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
12:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vláda řeší něco, co voliči nežádají, říká Smoljak. Hysterie je zvláštní, míní Schiller

Veřejnému dění v Česku aktuálně do značné míry dominuje téma financování veřejnoprávních médií. O účelu zvažovaných změn i o politické kultuře diskutovali v Událostech, komentářích senátoři Jan Schiller (ANO) a David Smoljak (STAN). Oba senátoři nejsou spokojeni se současnou kulturou jednání ve sněmovně. Samotná změna financování je podle Schillera cestou ke kontrole hospodaření. Smoljak vidí riziko v podobě kontroly obsahu.
před 7 hhodinami

Video„Neuvěřitelně špatné,“ říká k projednávání poplatků Chudárek. Zavoral vyzval Babiše k diskusi

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním o záměru koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky jednal veřejně. ANO, Motoristé a SPD usilují o to, aby Česká televize (ČT) a ČRo spadaly pod státní rozpočet. Předseda vlády Zavorala také označil za „aktivistu“. Dle Zavorala schůzka na Úřadu vlády probíhala jako „jednostranný diktát toho, co se stane a jak to bude“. Proto prý volá po veřejné diskusi, která ale měla přijít mnohem dříve než nyní. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek doplnil, že s předsedou vlády jednal dvakrát, kroky s Rozhlasem prý koordinují. Zákon, který má změnit financování obou médií, prošel prvním čtením dle Chudárka „hurá stylem“, dění označil za „neuvěřitelně špatné“. Návrh je pro ČT prý nepřijatelný, poukázal zejména na rozsah rozpočtu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 9 hhodinami

O čem plánujeme informovat v úterý 27. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 26. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 26. října 2026.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali možnou změnu financování ČT a ČRo

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o možné změně financování veřejnoprávních médií. Převod poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet prosadila v prvním čtení ve sněmovně vládní koalice. Diskuse se dále týkala možného příměří na Ukrajině, nepokojů ve Francii či neposkytnutí dotace ministerstvem kultury pro oslavy 17. listopadu. Pozvání do debaty přijali komička a kurátorka Tereza Bonaventurová, komentátor Echa 24 Jiří Peňás, bývalý ministr financí Ivan Pilný, redaktorka Deníku N Markéta Boubínová a matematik a sociální inovátor Karel Janeček. Pořadem provázela Jana Fabianová.
včera v 09:13

SOUHRN: Zásadní události neděle 25. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 25. října 2026.
25. 10. 2026Aktualizováno25. 10. 2026

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