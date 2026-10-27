Lídři Finska a Norska jednali s Putinem o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině

Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe v úterý jednali po telefonu s ruským vládcem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války Ruska proti Ukrajině, uvedla v prohlášení Stubbova kancelář. „Diskuse byla otevřená a věcná,“ doplnila. Po telefonátu s Putinem hovořili Stubb a Störe i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Cílem hovoru, který se uskutečnil z iniciativy dvojice severských lídrů, bylo Putinovi předat napřímo zprávy týkající se nadcházejících jednání, která mají pomoci ukončit ruskou válku. Stubb i Störe vystupovali jako představitelé svých zemí, nikoliv jménem Evropy jako celku, dodala kancelář. „Výsledek této války bude mít přímý dopad na naši bezpečnost i na širší bezpečnost Evropy. Ukončení války vyžaduje přímá jednání,“ zdůraznil Stubb.
Telefonát navazoval na schůzku v Oslu z minulého týdne, které se kromě Stubba a Störeho zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký vyjednavač Steve Witkoff. Jednání mělo připravit půdu pro další diplomatické kontakty s Moskvou. Witkoff následně navštívil Putina v Petrohradu. Kreml v souvislosti se schůzkou v Oslu uvedl, že nové evropské návrhy na ukončení války nejsou užitečné.
V listopadu se má na úrovni pracovních týmů v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Dhabí uskutečnit trilaterální jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny.
První přímý kontakt Putina s evropskými činiteli od konce loňského července
Úterní telefonát byl prvním přímým kontaktem Putina s předními evropskými činiteli, kteří stojí na straně Kyjeva, od loňského července, kdy s ruským prezidentem hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron, připomněla agentura Bloomberg.
Ukrajina se plnohodnotné ruské invazi brání pátý rok. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinská města. Děje se tak v době, kdy americký prezident Donald Trump navzdory dosavadním protiruským sankcím oznámil nákupy ruské nafty a vyvíjí tlak na ukrajinského prezidenta, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou. Ta odmítá slevit ze svých podmínek.
Britský zpravodajský web The Telegraph minulý týden uvedl, že Stubb a Störe figurují na seznamu pěti evropských lídrů, o nichž se uvažuje jako o hlavních evropských vyjednavačích s Putinem o ukončení války Ruska proti Ukrajině. Mezi těmito lídry je podle serveru také český prezident Petr Pavel.