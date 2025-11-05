SOUHRN: Zásadní události středy 5. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 5. listopadu 2025.
Poslanci rozhodují o novém vedení sněmovny
Poslanci si v tajné volbě zvolili nové vedení sněmovny. Předsednické křeslo získal lídr SPD Tomio Okamura, hlas mu dalo 107 poslanců. O funkci se ucházel také někdejší místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), který obdržel 81 hlasů. Zákonodárci budou volit i nové místopředsedy. Nastupující koalice počítá se čtyřmi posty – dva by měly připadnout vládním stranám, další dva opozici. Volbě předsedy dolní komory předcházela zhruba šestihodinová debata.
Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York
Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Demokratické kandidátky uspěly i ve volbách guvernéra ve Virginii a v New Jersey. Hlasování podle experta mohl ovlivnit takzvaný shutdown vlády.
Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech
Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o devadesát procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Analytici varují, že stanovení nového klimatického cíle pro rok 2040 je upevněním Green Dealu.
Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění
Nejméně pět lidí utrpělo na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie zranění, když je úmyslně srazil řidič automobilu. Následně byl tento muž zatčen. Oznámil to podle agentury Reuters francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez přímo na ostrově. Potvrdil také, že po útoku byl stav dvou lidí velmi vážný. Média předtím hovořila o devíti či desíti raněných.
Ústavní soud zamítl návrh na zrušení CHKO Soutok
Lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje zůstávají chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Ústavní soud ve středu zamítl návrh pětatřiceti poslanců ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO letos vznikla. Šlo o iniciativu končící vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO, které je dominantní silou v nově vznikající vládě, se dlouhodobě staví k CHKO Soutok kriticky. Proti CHKO se vymezovali také Motoristé a jejich předseda Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí.
Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí
Jedenáct lidí zemřelo a dalších 35 utrpělo zranění při požáru, který vypukl v úterý v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla. S odvoláním na starostu o tom informoval místní server klix.ba. Příčina požáru zatím není známa.
V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí
Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně sedm lidí, jedenáct dalších utrpělo zranění. Některé oběti byly v době nehody na zemi. Příčina havárie je zatím nejasná.
Dávní dějepisci nepochopili žánr, příběh moru stojí na fikci, tvrdí historici
Tradičně se uvádí, že středověký mor přišel do Evropy z Asie poté, co vznikl na území dnešní Číny. Už některé genetické výzkumy naznačují, že to tak být nemuselo. Nová analýza základního středověkého pramene teď řekla, že jde jen o vymyšlený příběh.