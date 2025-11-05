Požár v domově pro seniory v Bosně má deset obětí

Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který vypukl v úterý v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla. Píše to agentura AFP. Příčina požáru zatím není známa.
Požár vypukl v úterý kolem 20:45 SEČ a na místo zamířili hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři. Asi po hodině hasiči požár uhasili, cituje agentura Reuters místní média.
„Bohužel... deset obyvatel zemřelo a asi dvacet jich bylo zraněno,“ uvedlo ve svém prohlášení zařízení, které AFP označuje jako pečovatelský dům. Bosenská média nebo agentury Reuters a AP ho označují jako domov pro seniory.
Podle informací místního zdravotnického zařízení se někteří lidé při požáru nadýchali kouře a přiotrávili se oxidem uhelnatým.
O desíti mrtvých informuje také bosenský server Dnevni avaz, který zveřejnil záběry z místa. Je na nich vidět několikapatrová budova a jak z jednoho z vyšších pater šlehají plameny, na jiných záběrech se z něj valí dým. Na dalším videu jsou vidět záchranáři, jak vynášejí z budovy zraněné.
Tuzla se nachází na severovýchodě Bosny a Hercegoviny.